Игорь Терехов обратился к харьковчанам в День памяти жертв голодоморов

Обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова в День памяти жертв голодоморов
Уважаемые харьковчане!
В истории украинского народа есть много трагических страниц. И, наверное, самая страшная из них - это искусственно организованный голод, унесший жизни миллионов наших соотечественников.
В эти годы - 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 - украинцы пережили настоящий геноцид. Сейчас сложно представить, что человек расстается с жизнью, потому что ему просто нечего есть. А 80-100 лет назад это была ужасающая реальность. Умирали семьи, вымирали целые сёла. Ни за что. По прихоти тиранической власти.
Но украинцы, как всегда, выстояли и стали еще сильнее. Мировое сообщество уже дало справедливую оценку тем событиям. Мы же должны навсегда сохранить память о невинно погибших, передавая правдивую историю своего народа нашим потомкам.
Пусть свечи, зажженные сегодня в домах харьковчан по случаю Дня памяти жертв голодоморов, станут для нас еще одним напоминанием о том, какую высокую цену пришлось заплатить украинцам за свою самоидентификацию, за свою свободу.
Напомним, сегодня проходит традиционная всеукраинская акция «Зажги свечу» – в 16:00 все желающие зажигают свечи в своих домах, проходит минута молчания, после чего свечи несут к памятникам жертвам.
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День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел. И чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.
В результате поступления теплой и влажной воздушной массы с юга, в Харькове ожидаются осадки в виде дождя.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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