27.11.2021 10:12

Игорь Терехов обратился к харьковчанам в День памяти жертв голодоморов

Обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова в День памяти жертв голодоморов



city.kharkov.ua

Уважаемые харьковчане!

В истории украинского народа есть много трагических страниц. И, наверное, самая страшная из них - это искусственно организованный голод, унесший жизни миллионов наших соотечественников.



В эти годы - 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 - украинцы пережили настоящий геноцид. Сейчас сложно представить, что человек расстается с жизнью, потому что ему просто нечего есть. А 80-100 лет назад это была ужасающая реальность. Умирали семьи, вымирали целые сёла. Ни за что. По прихоти тиранической власти.



Но украинцы, как всегда, выстояли и стали еще сильнее. Мировое сообщество уже дало справедливую оценку тем событиям. Мы же должны навсегда сохранить память о невинно погибших, передавая правдивую историю своего народа нашим потомкам.



Пусть свечи, зажженные сегодня в домах харьковчан по случаю Дня памяти жертв голодоморов, станут для нас еще одним напоминанием о том, какую высокую цену пришлось заплатить украинцам за свою самоидентификацию, за свою свободу.

И пусть подобная трагедия никогда не повторится. Харьковский городской голова Игорь Терехов

Напомним, сегодня проходит традиционная всеукраинская акция «Зажги свечу» – в 16:00 все желающие зажигают свечи в своих домах, проходит минута молчания, после чего свечи несут к памятникам жертвам.