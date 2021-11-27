27.11.2021 08:00

27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

Первоначально Указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора, затем Указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. А в 2007 году Президент Ющенко решил вновь изменить название Дня, и его указом № 431/2007 от 21 мая 2007 года он стал именоваться «День памяти жертв голодоморов».



Первый голодомор 1921-22 годов в постреволюционной России более известен в истории как «голод Поволжья», хотя в результате гибели урожая из-за сильнейшей засухи голодом были охвачены не только Поволжье, но и многие губернии Южного Урала, Сибири, северные районы Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей и краев. По некоторым данным, общее число голодающих достигало 30 миллионов человек. В общей сложности за 1921–1922 годы население всей страны, по данным статистика П.Н. Попова, сократилось на 5,2 миллиона человек, по другим подсчетам – на 7 миллионов человек.



Еще более тяжелым был голод 1932-33 годов, когда засуха погубила урожай практически всех зерновых районов СССР. Во второй голодомор, по официальным данным, погибли около 9 миллионов, а по неофициальным – до 13 миллионов жителей всей страны. В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.



Кроме голодоморов 1921-1923 и 1932-1933 гг., в истории Украины был зафиксирован голодомор 1946-1947 гг.



Сегодня в этот памятный день в разных городах Украины проходят памятные и траурные мероприятия и церемонии у мемориальных комплексов и знаковых мест. Также в этот День предусмотрено проведение тематических научных, информационных и культурно-художественных мероприятий, выставок, презентаций, документов, фото- и видеоматериалов.



В 16:00 часов проходит общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам.

Приметы дня

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. В народе дено назывался: «Филипповки», «Филиппово заговенье». Традиционно этот день праздновался на «широкую ногу». Закончился сбор урожая и закрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, забита часть скота. Все это ставили на стол. Со следующего дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.



В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.



Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Она предназначалась духам, оберегающим домашних животных. В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьей вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.



В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

Также в этот день...

В 1095 году Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход. С тех пор ни один Гроб (пусть этот был и Господень) в истории не добывался такой оравой и такими силами.



1701 – в шведском городе Упсала родился Андерс Цельсий – астроном, геолог и метеоролог, который не хуже славян знал, что такое градус. Самое известно достижение Цельсия – это шкала термометра, которая была поделена на 100 градусов. Интересно, что первоначально Цельсий задал в ней температуру кипения воды при 0°, а таяния при 100°. И лишь потом другой швед – биолог Линней «перевернул» ее и сделал такой, какой мы знаем.



1895 – Альфред Нобель написал в Париже завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, оказалось, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины, физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.



1801 – родился Александр Варламов, русский композитор, автор известных романсов. Такие из них, как «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет» стали народными песнями.



1895 – в Харькове появилась первая поликлиника: «при Харьковском Военном госпитале по ходатайству профессоров университета М.М. Ломиковского и Л.В. Орлова открыт прием приходящих посторонних больных».



1895 – скончался Александр Дюма (сын), французский драматург, автор «Дамы с камелиями».



1939 – родилась Галина Польских, актриса театра и кино («Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Суета сует», «По семейным обстоятельствам»).



1939 – английская компания «Бритиш импириал кемикэл индастрис» начала промышленное производство полиэтилена.



1942 – родился Джимми Хендрикс, американский рок-музыкант.



1940 – родился Брюс Ли, мастер восточных единоборств и звезда каратэшных боевиков.



1951 – родилась Кэтрин Бигелоу, американский режиссер, чей «Повелитель бури» вырвал Оскара у «Аватара». Которого, кстати, снял бывший супруг Кэтрин – Джеймс Кэмерон.



1953 – родился Борис Гребенщиков, поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум». Гуру, в общем, куда уж тут денешься...



1953 – умер Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 года («За горизонтом», «Душа поэта», «Разносчик льда грядет»).



1971 – советская космическая станция «Марс-2» достигла «красной» планеты. Но, как всегда, не без лажи: спускаемый аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты.

Именины отмечают

Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Валериан, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.