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27.11.2021  09:48   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 27 ноября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 27 ноября.

Киевский район:

  • ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 27 ноября.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3) до 17:00 27 ноября.

Немышлянский район:

  • пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября,
  • ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 27 ноября.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 28 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Холодногорская, 7 (п. №3) до 20:00 27 ноября;
  • ул. Новый Быт, 41 (п. №1, стояк) до 20:00 28 ноября,
  • ул. Холодногорская, 7 (п. №1) до 20:00 28 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Серебряная (ч/с) до 20:00 27 ноября,
  • въезд Балакирева (ч/с)  до 20:00 27 ноября,
  • ул. 23 Августа, 59 до 20:00 27 ноября.

Напомним, 26 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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