26.11.2021 08:58 Рита Парфенова
Кому в Харькове 26 ноября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
пер. Партизанский, 10,
-
ул. Солнечногорская (ч/с), ул. Алчевских (Артема) (ч/с),
-
ул. Дружбы Народов, 205 (стояк) до 20:00 26 ноября.
Московский район:
-
пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №2, стояк),
-
ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 44-а (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.
Немышлянский район:
-
пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк),
-
ул. Туркестанская, 24 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26 ноября.
Новобаварский район:
-
ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
-
пер. Транспортный (Песочин) (ч/с),
-
пос. Песочин, (ул. Надежды,15,16-а-г),ул. Подлесная (Песочин), 1, 1-а-б,
-
ул. Гагарина (Песочин), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15,
-
ул. Строителей (Песочин), 1, 3,
-
ул. Молодежная (Песочин) 1, 1-а, 2 , 2-а, 3, 4, 4-а, 5 до 20:00 26 ноября.
Основянский район:
-
ул. Саратовская (ч/с),
-
проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с),
-
ул. Сидоренковская (ч/с),
-
пер. Северо-Донецкий (ч/с) до 20:00 26 ноября.
Слободской район:
-
ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк),
-
ул. Ковтуна, 10-а (п. №1),
-
пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Новый Быт, 41(п. №1, стояк),
-
ул. Полтавский шлях, 84 (стояк) до 20:00 26 ноября.
Шевченковский район:
-
ул. Тобольская, 46-б (стояк),
-
пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 26 ноября.
Напомним, 25 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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