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26.11.2021  08:58   Рита Парфенова

Кому в Харькове 26 ноября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • пер. Партизанский, 10,
  • ул. Солнечногорская (ч/с), ул. Алчевских (Артема) (ч/с),
  • ул. Дружбы Народов, 205 (стояк) до 20:00 26 ноября.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №2, стояк),
  • ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 44-а (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.

Немышлянский район:

  • пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк),
  • ул. Туркестанская, 24 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
  • пер. Транспортный (Песочин) (ч/с),
  • пос. Песочин,  (ул. Надежды,15,16-а-г),ул. Подлесная (Песочин), 1, 1-а-б,
  • ул. Гагарина (Песочин), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15,
  • ул. Строителей (Песочин), 1, 3,
  • ул. Молодежная (Песочин) 1, 1-а, 2 , 2-а, 3, 4, 4-а, 5 до 20:00 26 ноября.

Основянский район:

  • ул. Саратовская (ч/с),
  • проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с),
  • ул. Сидоренковская (ч/с),
  • пер. Северо-Донецкий (ч/с) до 20:00 26 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк),
  • ул. Ковтуна, 10-а (п. №1),
  • пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Новый Быт, 41(п. №1, стояк),
  • ул. Полтавский шлях, 84 (стояк) до 20:00 26 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Тобольская, 46-б (стояк),
  • пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 26 ноября.

Напомним, 25 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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