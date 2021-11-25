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25.11.2021  08:42   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 25 ноября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Солнечногорская (ч/с),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 121(стояк) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Героев Труда, 20-б (п. №3, стояк) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Академика Вальтера, 10 (п. №4) до 20:00 25 ноября.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-д (п. №2) до 17:00 25 ноября;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 21(п. №1, стояк) до 20:00 25 ноября,
  • пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Туркестанская, 24 (п. №6, стояк) до 17:00 25 ноября,
  • пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 17:00 25 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 до 20:00 25 ноября,
  • ул. Полтавский шлях, 155 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 25 ноября.

Основянский район:

  • ул. Саратовская (ч/с) до 17:00 25 ноября,
  • проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 17:00 25 ноября,
  • ул. Сидоренковская (ч/с) до 17:00 25 ноября,
  • пер. Северо-Донецкий (ч/с) до 17:00 25 ноября,
  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 25 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября,
  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 25 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Новый Быт, 41(п. №1, стояк) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Инициативная, 4 (п. №12, стояк) до 20:00 25 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Тобольская (ч/с) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Казахстанская (ч/с) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Аграрная (ч/с) до 20:00 25 ноября,
  • пер. Товарищеский (ч/с) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Феодосийская (ч/с) до 20:00 25 ноября,
  • ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66 до 20:00 25 ноября.

Напомним, 24 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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