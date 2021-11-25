25.11.2021 08:57 Евгений Клочко

В Харькове выделят больше денег на питание в детсадах и школах

В городе увеличили денежные нормы питания для учащихся и воспитанников коммунальных учебных заведений Харькова на 2022 год.

Соответствующее решение было принято 24 ноября на заседании исполкома Харьковского городского совета. Об этом сообщает РЕДПОСТ

Так, с 1 января стоимость питания одного ребенка от 1 до 3-х лет увеличится на 5 грн и составит 35 грн в день, для детей от 3 до 7 лет – с 35 до 40 грн. Стоимость питания в школах увеличится на две гривны и составит 16 грн, для льготных категорий – с 18 грн до 22 грн.

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Стоит отметить, что 40% стоимости питания воспитанников детских садов финансируется из городского бюджета, остальные оплачивают родители. По сравнению с другими городами Харьков берет на себя наибольший процент этой суммы.

Кроме того, в 2022 году около 52 тыс. школьников 1-4 классов будут ежедневно получать бесплатные завтраки, а ученики 1-х классов – и бесплатное молоко. Эти расходы полностью возмещаются за счет бюджета территориальной громады.