    
Главная Новости Харькова Образование В Харькове выделят больше денег на питание в детсадах и школах
25.11.2021  08:57   Евгений Клочко

В Харькове выделят больше денег на питание в детсадах и школах

В городе увеличили денежные нормы питания для учащихся и воспитанников коммунальных учебных заведений Харькова на 2022 год.

Питание в школах Харькова
 
Соответствующее решение было принято 24 ноября на заседании исполкома Харьковского городского совета. Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Так, с 1 января стоимость питания одного ребенка от 1 до 3-х лет увеличится на 5 грн и составит 35 грн в день, для детей от 3 до 7 лет – с 35 до 40 грн. Стоимость питания в школах увеличится на две гривны и составит 16 грн, для льготных категорий – с 18 грн до 22 грн.
 
 
Стоит отметить, что 40% стоимости питания воспитанников детских садов финансируется из городского бюджета, остальные оплачивают родители. По сравнению с другими городами Харьков берет на себя наибольший процент этой суммы.
 
Питание в детских садах Харькова
 
Кроме того, в 2022 году около 52 тыс. школьников 1-4 классов будут ежедневно получать бесплатные завтраки, а ученики 1-х классов – и бесплатное молоко. Эти расходы полностью возмещаются за счет бюджета территориальной громады.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  питание, школа, детсад, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Образование Новый подход к школьному питанию: что о нем стоит знать харьковчанам 15.03 Общество Как питаться в Великий пост: «меню» по дням 02.03 Образование Сосиски, чипсы и газировка официально запрещены в школьных буфетах
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 