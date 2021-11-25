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25.11.2021  09:24   Рита Парфенова

Салтовский кот Степан стал звездой Instagram’а Бритни Спирс

Бритни Спирс запостила салтовского кота у себя в Instagram.

Кот Степан в Instagram Бритни Спирс

Как пишет РЕДПОСТ, американская певица и актриса проиллюстрировала свой пост в Instagram фотографией салтовского кота Степана (@loveyoustepan).

«Я только что сняла фильм под названием «КУМИР»… в нем гарантированно будут хиты и много ярких фотографий, на которых можно будет увидеть лица моей прекрасной семьи!!!!! Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я уверенна!!!! Если я время от времени замолкаю, ты сможешь поймать меня где-нибудь с этим котом!!!!», – написала она.

За сутки пост поп-дивы собрал более миллиона лайков, а аккаунт кота Степана – тысячи новых подписчиков.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что 13-летний кот степан с Салтовки стал звездой Тик-Тока, видео с ним набирает больше пяти миллионов просмотров.

Тэги:  кот степан, инстраграм, харьков
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