25.11.2021 09:24 Рита Парфенова

Салтовский кот Степан стал звездой Instagram’а Бритни Спирс

Бритни Спирс запостила салтовского кота у себя в Instagram.

Как пишет РЕДПОСТ, американская певица и актриса проиллюстрировала свой пост в Instagram фотографией салтовского кота Степана (@loveyoustepan).



«Я только что сняла фильм под названием «КУМИР»… в нем гарантированно будут хиты и много ярких фотографий, на которых можно будет увидеть лица моей прекрасной семьи!!!!! Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я уверенна!!!! Если я время от времени замолкаю, ты сможешь поймать меня где-нибудь с этим котом!!!!», – написала она.



За сутки пост поп-дивы собрал более миллиона лайков, а аккаунт кота Степана – тысячи новых подписчиков.



Ранее РЕДПОСТ писал о том, что 13-летний кот степан с Салтовки стал звездой Тик-Тока, видео с ним набирает больше пяти миллионов просмотров.