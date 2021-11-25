25.11.2021 09:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 328 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 728 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 232 837 человек. Выздоровело 199 364 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 977 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 404 человек (в том числе 328 жителей города Харькова). 106 человек заболели в Чугуевском районе, 89 – в Изюмском, 42 – в Богодуховском, 38 – в Купянском, 26 - в Лозовском, 23 – в Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 ноября.