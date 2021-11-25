В Харькове спасли женщину после клинической смерти

Женщину, которая впала в клиническую смерть, спасли сотрудники скорой помощи.
Причиной клинической смерти 52-летней херьковчанки стал тяжелый приступ бронхиальной астмы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной помощи.
Это случилось вечером 24 ноября. Бригада скорой помощи ЭМД701 в составе врача Ирины Ведмедери, фельдшера Андрея Мерлака и водителя Максима Кулиева прибыла на вызов в течение четырех минут. Больная уже находились в состоянии клинической смерти. Медики мгновенно приступили к реанимационным мероприятиям, и женщину удалось вернуть к жизни.
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Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.
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