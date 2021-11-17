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17.11.2021  13:45   Рита Парфенова

В метро Харькова спасли пассажирку от удушья

Молниеносный приезд медиков скорой помощи на вызов спас жизнь женщины.

Женщину с приступом бронхиальной астмы спасли в метро. Новости Харькова

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Около восьми часов вечера 16 ноября медицинская помощь срочно понадобилась одной из пассажирок метрополитена. У 53-летней женщины случился тяжелый приступ бронхиальной астмы.

Бригада экстренной медпомощи 805 во главе с фельдшером Михаилом Калюжным за одну минуту прибыла на вызов на одну из центральных станций метрополитена. Женщина была уже почти без сознания.

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Медики оказали пострадавшей экстренную медицинскую помощь, потом женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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