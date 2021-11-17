17.11.2021 13:45 Рита Парфенова

В метро Харькова спасли пассажирку от удушья

Молниеносный приезд медиков скорой помощи на вызов спас жизнь женщины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Около восьми часов вечера 16 ноября медицинская помощь срочно понадобилась одной из пассажирок метрополитена. У 53-летней женщины случился тяжелый приступ бронхиальной астмы.



Бригада экстренной медпомощи 805 во главе с фельдшером Михаилом Калюжным за одну минуту прибыла на вызов на одну из центральных станций метрополитена. Женщина была уже почти без сознания.

Читайте также: Пожилого сердечника вернули с того света медики скорой помощи



Медики оказали пострадавшей экстренную медицинскую помощь, потом женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.