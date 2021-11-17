17.11.2021 14:00 Виталий Хиневич

Украинцев порадуют красивыми деньгами

В Украине продолжается выпуск серии памятных банкнот, приуроченных к 30-летию Независмости Украины.

Фото: НБУ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Отмечается, что 19 ноября текущего года вводится в оборот еще две памятные тематические банкноты номиналом 20 и 200 гривен.

На лицевой стороне купюр нанесена символика празднования годовщины Независимости Украины.

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Двадцать гривен будет также иметь портрет Ивана Франка, с обратной стороны будет изображен Львовский оперный театр.

В свою очередь банкнота номиналом в 200 гривен порадует украинцев портретом Леси Украинки, а обратная сторона будет иметь изображение Луцкого замка.

Напомним, «Ощадбанк» начал проводить процедуру закрытия клиентских счетов . Клиентам необходимо было пройти процедуру идентификации данных и верификацию.