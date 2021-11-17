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17.11.2021  14:00   Виталий Хиневич

Украинцев порадуют красивыми деньгами

В Украине продолжается выпуск серии памятных банкнот, приуроченных к 30-летию Независмости Украины.

Памятные валюты в Украине
Фото: НБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
 
Отмечается, что 19 ноября текущего года вводится в оборот еще две памятные тематические банкноты номиналом 20 и 200 гривен. 
 
На лицевой стороне купюр нанесена символика празднования годовщины Независимости Украины.
 
 
Двадцать гривен будет также иметь портрет Ивана Франка, с обратной стороны будет изображен Львовский оперный театр.
 
В свою очередь банкнота номиналом в 200 гривен порадует украинцев портретом Леси Украинки, а обратная сторона будет иметь изображение Луцкого замка. 
 
Напомним, «Ощадбанк» начал проводить процедуру закрытия клиентских счетов. Клиентам необходимо было пройти процедуру идентификации данных и верификацию.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  деньги, экономика, харьков
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