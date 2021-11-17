17.11.2021 14:16 Евгений Клочко

Глава Гослесагентства Юрий Болоховец рассказал об укрупнении лесхозов в рамках реформирования отрасли

1. ГОСЛЕСАГЕНТСТВО ВЫСТУПАЕТ ЗА НЕДОПУЩЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ

Подкрепляем слова реальными действиями. Наша команда инициировала внесение лесхозов в перечень не подлежащих приватизации объектов согласно правительственному законопроекту №4020 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (приложение №5). Кроме того, Лесной кодекс Украины в части 2 статьи 16 трактует, что леса на землях государственной и коммунальной собственности, специализированные лесохозяйственные предприятия не являются объектами государственно-частного партнерства согласно Закону Украины «О государственно-частном партнерстве», в частности, объектами концессии согласно Закону Украины «О концессии».

2. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ – ЭТО РАЗВИТИЕ ЛЕСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ В ВИДЕ ПОСТОЯННОГО РОСТА

Очевидно, что сегодня состояние ведения лесного хозяйства нуждается в адаптации к современным запросам со стороны общества.

Реформирование предусматривает обновление нормативно правовой базы, увеличение финансирования, согласованности действий органов государственной и местной власти, четкого распределения полномочий, формирование финансово устойчивых и конкурентоспособных государственных лесохозяйственных предприятий. Кроме того, мы активно работаем над диджитализацией отрасли и переводим услуги в онлайн.

Но самым сложным вопросом является оптимизация лесхозов.

Эффективность предприятия, ведущего хозяйство на площади 10-15 тысяч гектар, недостаточно высока. Поэтому сегодня осуществляется системная трансформация лесохозяйственной сферы для обеспечения нового качества ведения лесного хозяйства на всех уровнях.

3. УКРУПНЕНИЕ ЛЕСХОЗОВ: НАШ ОФИС – ЭТО ЛЕС, А НЕ АДМИНЗДАНИЯ

По какому принципу происходит оптимизация лесхозов?

Первоочередная задача лесоводов – сохранение существующих и создание новых высокопроизводительных насаждений.

Ключевыми аспектами в объединении лесхозов были далеко не только экономические показатели. При принятии решения учтены более десяти параметров деятельности лесхозпредприятий, среди которых социальные, административные, производственные, безопасные, рекреационные, инвестиционные условия. Особое внимание мы обращали на целесообразность расположения административно-управленческого корпуса будущего объединенного предприятия, учитывая географическое расположение, экономическую развитость района, территориальное сообщение и другие факторы, в частности возможности быстрого реагирования на возникновение лесного пожара.

Кроме показателей деятельности предприятий были учтены также потенциальные угрозы их хозяйственной деятельности в будущем, например уменьшение расчетной лесосеки за счет заповедывания земель лесохозяйственного назначения. В целях учета особенностей и специфики каждого региона территориальные органы Гослесагентства проработали и предоставили возможные пути оптимизации действующих лесохозяйственных предприятий для улучшения в будущем организации и управления производственно-хозяйственной деятельностью и улучшения финансового состояния предприятий.

Что касается принципов объединения предприятий, решение принималось индивидуально по каждому предприятию, учитывая специфику каждого региона, на основе комплекса показателей деятельности лесохозяйственных предприятий.

Отметим, что в среднем административные расходы на одну контору составляют около 7 млн ​​грн/год. (127 предприятий, которые будут объединены*7 млн/год = дополнительно 890 млн грн на развитие).

4. СПЕЦИАЛИСТЫ И ДАЛЬШЕ РАБОТАЮТ В ОБЛАСТИ Философией Гослесагентства в процессе реформирования является изменение акцентов из «финансирования конторы» на «финансирование леса», то есть создание точек роста экономической активности на основе объединенных лесохозяйственных предприятий, которые станут драйверами развития этих территорий. В процессе прекращения деятельности находится 127 государственных лесохозяйственных предприятий, из которых в процессе реорганизации будет уволено около 950 работников. Это всего 2% от общей численности по отрасли. Сейчас в лесной отрасли фактически работает 42 000 тысяч человек. При этом у нас есть 3235 вакансий! Некоторые профессии банально утратили свою актуальность из-за научно-технического прогресса. Например, производственный процесс, при котором на нижний склад доставляются древесные хлысты с последующим раскряжеванием на сортименты бензопилами, экономически нецелесообразным и операционно нелогичным. Только за счет этих операций по ГП «Дубровичский лесхоз» себестоимость продукции можно снизить на 10 млн 231 тыс грн. Современный лесовод – человек с профильным образованием. Он работает в лесу, а не в конторе, как во дворце. В руках лесовода – смартфон, в каждом лесничестве есть интернет. 5. НАЛОГИ ОСТАЮТСЯ ГРОМАДАМ Некоторые территориальные громады переживают за возможную потерю налоговых поступлений в местные бюджеты от государственных лесохозяйственных предприятий из-за их реорганизации. Будьте уверены, налоги остаются громадам! Местные налоги и сборы, которые платят государственные лесохозяйственные предприятия, сегодня и после реформирования будут уплачиваться в бюджеты тех же громад, сельских и поселковых советов, поскольку главные структурные подразделения (лесничества) не ликвидируются и не объединяются. То есть, рентная плата за специальное использование лесных ресурсов и налог за лесные земли в соответствии с действующим законодательством и дальше будет перечисляться в местный бюджет по местонахождению лесного участка. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисленный работникам структурных подразделений (лесничеств, нижних складов и т.п.), будет перечисляться в местный бюджет по местонахождению такого подразделения. Предприятиями отрасли за 10 месяцев 2021 года уплачено 5,5 млрд грн, что на 2 миллиарда грн больше аналогичного периода. Больше информации в этом видео