17.11.2021 14:30 Виталий Хиневич

Харьковский национальный университет имени Каразина празднует годовщину основания

Городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил Каразинский университет с праздником.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что высшее учебное заведение 17 ноября празднует свое 217-летие. Университет имени Каразина, является одним из старейших и самых рейтинговых вузов Восточной Европы.

«За этой датой фактически стоит история нашего города. Ведь именно Каразинский университет дал мощный импульс превращению Харькова в крупнейший научный и культурный центр, образовательную столицу Украины.

Каразинский сегодня - это бренд, хорошо известный далеко за пределами нашей страны. Благодаря выдающемуся профессорско-преподавательскому составу и его блестящим достижениям он заработал репутацию вуза, дающего качественное образование. С каждым годом эта репутация только крепнет, привлекая в Харьков еще больше студентов со всего мира.

В этот знаменательный день от всего сердца хочу поздравить коллектив университета, его студентов и выпускников с днем рождения Alma mater! Уверен, что впереди вас ждут еще большие достижения, воплощение самых смелых замыслов и планов!» - говорится в поздравлении Игоря Терехова.

Стоит также отметить, что на данный момент в университете действует 21 факультет, работают 20 академиков и членов-корреспондентов НАН и отраслевых академий Украины, 50 лауреатов Государственной премии.

В состав вуза входят старейшие Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Музей природы, Центральная научная библиотека.

Напомним, один из старейших в Восточной Украине и Европе Харьковский национальный университет , основанный в ноябре 1804 года, был открыт в январе 1805 года. Инициатором его создания стал выдающийся просветитель В. Н. Каразин.