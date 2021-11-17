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17.11.2021  14:30   Виталий Хиневич

Харьковский национальный университет имени Каразина празднует годовщину основания

Городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил Каразинский университет с праздником.

Университет Каразина празднует годовщину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что высшее учебное заведение 17 ноября празднует свое 217-летие. Университет имени Каразина, является одним из старейших и самых рейтинговых вузов Восточной Европы. 
 
«За этой датой фактически стоит история нашего города. Ведь именно Каразинский университет дал мощный импульс превращению Харькова в крупнейший научный и культурный центр, образовательную столицу Украины. 
 
Каразинский сегодня - это бренд, хорошо известный далеко за пределами нашей страны. Благодаря выдающемуся профессорско-преподавательскому составу и его блестящим достижениям он заработал репутацию вуза, дающего качественное образование. С каждым годом эта репутация только крепнет, привлекая в Харьков еще больше студентов со всего мира. 
 
В этот знаменательный день от всего сердца хочу поздравить коллектив университета, его студентов и выпускников с днем рождения Alma mater! Уверен, что впереди вас ждут еще большие достижения, воплощение самых смелых замыслов и планов!» - говорится в поздравлении Игоря Терехова. 
 
Стоит также отметить, что на данный момент в университете действует 21 факультет, работают 20 академиков и членов-корреспондентов НАН и отраслевых академий Украины, 50 лауреатов Государственной премии.
 
В состав вуза входят старейшие Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Музей природы, Центральная научная библиотека.
 
Напомним, один из старейших в Восточной Украине и Европе Харьковский национальный университет, основанный в ноябре 1804 года, был открыт в январе 1805 года. Инициатором его создания стал выдающийся просветитель В. Н. Каразин.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  университет каразина, годовщина, харьков, образование
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