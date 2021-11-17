17.11.2021 14:58 Анжелика Демидова

За лечение от COVID-19 в Харькове теперь будут больше платить

Ставку для выплат ковидным больницам Харькова поднимут до 634 тысяч гривен уже с 1 ноября.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт Минздрава. Соответствующее постановление уже принял Кабмин, которым предусматривается внесение изменений в Программу медгарантий об увеличение тарифа по пакету "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19". А это значит, что учреждения охраны здоровья, котрые работают с коронавирусными больными, смогут получить повышенные выплаты уже за ноябрь.

“Уже около месяца медики работают в усиленном режиме. Потребление кислорода у больных с коронавирусной болезнью возросло в 5 раз. Поэтому мы видим необходимость увеличить стоимость ковидного пакета, который будет выплачиваться для тех медучреждений, которые работают с больными COVID-19. Дополнительно пациентов за эти деньги будут обеспечивать лекарственными средствами, необходимыми для лечения в условиях интенсивной терапии и медицинской помощи в условиях дневного стационара”, - объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

С апреля по сентябрь глобальная ставка ковидного пакета составляла 554 тысячи гривен, с 1 октября 577,7 тысяч гривен. Теперь же, с ноября будет увеличена до 634 тысяч. В Минздраве уточняют, оплата за предоставление медуслуг в связи с предложенными изменениями будет производиться в рамках расходов, предусмотренных на реализацию программы медицинских гарантий в 2021 году. В частности, за средства, которые были аккумулированы в связи с уменьшением заболеваемости COVID-19 в летний период.

Напомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться , чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.