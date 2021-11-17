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17.11.2021  14:58   Анжелика Демидова

За лечение от COVID-19 в Харькове теперь будут больше платить

Ставку для выплат ковидным больницам Харькова поднимут до 634 тысяч гривен уже с 1 ноября.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт Минздрава. Соответствующее постановление уже принял Кабмин, которым предусматривается внесение изменений в Программу медгарантий об увеличение тарифа по пакету "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19". А это значит, что учреждения охраны здоровья, котрые работают с коронавирусными больными, смогут получить повышенные выплаты уже за ноябрь.
 
“Уже около месяца медики работают в усиленном режиме. Потребление кислорода у больных с коронавирусной болезнью возросло в 5 раз. Поэтому мы видим необходимость увеличить стоимость ковидного пакета, который будет выплачиваться для тех медучреждений, которые работают с больными COVID-19. Дополнительно пациентов за эти деньги будут обеспечивать лекарственными средствами, необходимыми для лечения в условиях интенсивной терапии и медицинской помощи в условиях дневного стационара”, -  объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
 
С апреля по сентябрь глобальная ставка ковидного пакета составляла 554 тысячи гривен, с 1 октября 577,7 тысяч гривен. Теперь же, с ноября будет увеличена до 634 тысяч. В Минздраве уточняют, оплата за предоставление медуслуг в связи с предложенными изменениями будет производиться в рамках расходов, предусмотренных на реализацию программы медицинских гарантий в 2021 году. В частности, за средства, которые были аккумулированы в связи с уменьшением заболеваемости COVID-19 в летний период.
 
Напомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться, чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.
 
Тэги:  выплаты, covid-19, харьков, украина, больницы. коронавирус
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