13.11.2021 14:25 Евгений Клочко
Сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться, чтобы продолжать работу?
Министерство юстиции Украины заюстировало приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширяет перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.
Как сообщает РЕДПОСТ
, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:
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предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
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учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
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предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Напомним, с 13 по 14 ноября будет работать центр вакцинации
от коронавирусной инфекции в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина по адресу площадь Свободы, 4. Среди повакцинированных граждан будут разыграны 5 призов по 5000 гривен
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