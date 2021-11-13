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13.11.2021  14:25   Евгений Клочко

Сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться, чтобы продолжать работу?

Министерство юстиции Украины заюстировало приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширяет перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.

Сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться от COVID-19?
 
Как сообщает РЕДПОСТ, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:
 
  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
 
Напомним, с 13 по 14 ноября будет работать центр вакцинации от коронавирусной инфекции в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина по адресу площадь Свободы, 4. Среди повакцинированных граждан будут разыграны 5 призов по 5000 гривен
Источник:   Минздрав
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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