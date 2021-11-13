13.11.2021 13:41 Евгений Клочко

В Харькове патрульные остановили на дороге авто с псевдополицейским под кайфом

Правоохранители выявили водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и был одет в форму полицейского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.

По их информации, 13 ноября ночью, на улице Большой Кольцевой патрульные остановили авто Chevrolet за нарушение ПДД. За рулем авто находился мужчина в одежде, имитирующий форму полицейского: форменная куртка с шевроном и погонами Национальной полиции Украины. При проверке патрульные установили, что мужчина не несет службу в полиции и не объяснил, с какой целью использует элементы униформы.

Также во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения: несоответствующее обстановке поведение, неестественная бледность лица, суженные зрачки, не реагировавшие на свет. От прохождения осмотра состояния опьянения гражданин отказался в присутствии двух свидетелей.

На мужчину патрульные составили административные протоколы по ч.1 ст. 184-3 (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя ввиду состояния наркотического опьянения) КУоАП.

Напомним, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, водитель внедорожника , который сбил детей на проспекте Науки 11 ноября, ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, однако год назад дело было закрыто и не дошло до суда.