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13.11.2021  13:41   Евгений Клочко

В Харькове патрульные остановили на дороге авто с псевдополицейским под кайфом

Правоохранители выявили водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и был одет в форму полицейского.

В Харькове псевдолицейский ездил по городу под влиянием наркотиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
 
По их информации, 13 ноября ночью, на улице Большой Кольцевой патрульные остановили авто Chevrolet за нарушение ПДД. За рулем авто находился мужчина в одежде, имитирующий форму полицейского: форменная куртка с шевроном и погонами Национальной полиции Украины. При проверке патрульные установили, что мужчина не несет службу в полиции и не объяснил, с какой целью использует элементы униформы.
 
Также во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения: несоответствующее обстановке поведение, неестественная бледность лица, суженные зрачки, не реагировавшие на свет. От прохождения осмотра состояния опьянения гражданин отказался в присутствии двух свидетелей.
 
На мужчину патрульные составили административные протоколы по ч.1 ст. 184-3 (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя ввиду состояния наркотического опьянения) КУоАП.
 
Напомним, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, водитель внедорожника, который сбил детей на проспекте Науки 11 ноября, ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, однако год назад дело было закрыто и не дошло до суда.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков
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