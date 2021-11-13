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13.11.2021  13:14   Евгений Клочко

В Харькове отключат отопление в одном из спальных районов: подробности

До 15 ноября отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать на Павловом Поле.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, с 07:00 до 22:00 будет отсутствовать отопление и горячая вода в части Шевченковского района Харькова. Будет отключен участок, ограниченный переулком 23 августа, улицей 23 Августа, переулком Балакирева, улицами Балакирева, Деревянко, Космонавтов, Новопрудная, Старицкого, Сумгаитская, Отакара Яроша, уФронтовая, 1; Профессорская. В список отколюченных объектов вошли 119 жилых дома, 5 школ и 3 детских заведения.

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По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на  тепломагистрали для устранения дефекта.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

 

Источник:   ХТС
 Тэги:  отопление, харьков
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