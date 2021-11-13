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13.11.2021  12:16   

Будет ли Харьков в "красной" зоне к Новому году?

Большая часть Украины сейчас находится в красной зоне, однако у Харьковской области есть шансы отметить новогодние праздники без жестких ограничений.

17 больница Харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире "Радио НВ".

По его словам, смягчение карантинных правил возможно, если харьковчане будут четко выполнять рекомендации Министерства здравоохранения, в том числе вакцинироваться.

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - сказал Игорь Кузин.

Напомним, в Мерефе местные власти ввели ограничения "красной" зоны эпидемиологической опасности. С 12 ноября невозможно будет пользоваться общественным транспортом пассажирам, у которых не будет  ковид-сертификата либо свежего ПЦР-теста.

Тэги:  covid-19, коронавирус, красная зона, харьков
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