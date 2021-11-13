Будет ли Харьков в "красной" зоне к Новому году?

Большая часть Украины сейчас находится в красной зоне, однако у Харьковской области есть шансы отметить новогодние праздники без жестких ограничений.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире "Радио НВ".
По его словам, смягчение карантинных правил возможно, если харьковчане будут четко выполнять рекомендации Министерства здравоохранения, в том числе вакцинироваться.
"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - сказал Игорь Кузин.
Напомним, в Мерефе местные власти ввели ограничения "красной" зоны эпидемиологической опасности. С 12 ноября невозможно будет пользоваться общественным транспортом пассажирам, у которых не будет ковид-сертификата либо свежего ПЦР-теста.
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Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
13 ноября признан Всемирным днем Доброты.
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