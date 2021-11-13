13.11.2021 11:10

На отоплении можно сэкономить: как можно платить меньше в отопительный сезон

Как украинцы могут сэкономить свои деньги на отоплении с помощью установки дополнительных приборов.



На отоплении можно сэкономить: как можно платить меньше в отопительный сезон



Утепление жилья

Можно сэкономить до 50% за оплату теплоэнергии, если утеплить как можно больше свое жилье: установить металлопластиковые окна, заменить двери на более качественные, крышу, отеплить стены.

Установка терморегуляторов

Еще 20% экономии добавят программируемые терморегуляторы, когда можно самостоятельно выключать тепло, если его уже слишком дома, а также регулировать комфортную для себя температуру. Самой оптимальной температурой считают и для экономии, и для здоровья – до 20 градусов тепла.

Установка счетчиков на тепло

До 70% экономии может принести счетчик на тепло, но его невозможно установить во многих старых многоэтажках, так как теплоэнергия в дом подается по стояку, а также нет закольцованного снабжения только для квартиры. Но есть выход – установить индивидуальный тепловой пункт в доме, где жильцы смогут сами программировать комфортную им температуру.

Установка оптимального котла

У кого уже есть индивидуальное отопление, специалисті советуют устанавливать оптимальный, конденсационный котел, а также тепловой насос. Газовый котел уже не так выгоден, а электрический подойдет только тем, у кого есть льготные тарифы или многофазные счетчики. Украинцы, живущие в частных домах, могут значительно сэкономить на теплоэнергии, если установят твердотопливный котел, однако его нужно регулярно обслуживать.

Напомним, в Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали, благодаря которому абоненты не отключаются от горячего водоснабжения и отопления.