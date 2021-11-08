    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали
08.11.2021  15:20   Евгений Клочко

В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали

Эта технология хороша тем, что позволяет не проводить больших разрытий, а просто протягивать новые трубы сквозь старые.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, впервые в этом году КП «Харьковские тепловые сети» начали применять гибкие теплоизолированные трубы Кордфлекс (Kordflex), предназначенные для транспортировки теплоносителя с температурой до 130° С.
 
Эти трубы производятся в  Австрии и завозятся в Украину. Новая высокотемпературная система Кордфлекс позволяет навсегда отказаться от недолговечных стальных труб в системах отопления.
 
Срок их эксплуатации составляет не менее 49 лет, что вдвое превышает срок эксплуатации металлических трубопроводов, а скорость прокладки увеличивается в 5 раз. Это позволяет прокладывать сети во время отопительного сезона, при низких температурах и без отключения потребителей.
 
«Впервые в Харькове, именно на этом участке мы использовали пластиковую, гибкую, теплоизоляционную трубу Кордфлекс австрийского производителя. Её особенность в том, что наконец-то, пластиковую трубу можно использовать именно в системе отопления домов. Её температурный режим, при котором она может работать – это 130 градусов. Это то, чего нам не хватало для эффективной работы.
 
Параметры давления этой трубы нас абсолютно устраивают в системе теплоснабжения именно домов», -  отметил первый заместитель техдиректора КП «ХТС» Алексей Лука.
 
По его словам, трубы эти незаменимы в сложных участках города – в центре, где много построек, на узких улочках, в витиеватых дворах старых застроек. 
 
 
Также стоит отметить, что скорость перекладки труб с использованием труб Кордфлекс увеличивается в 5 раз. Эти же трубы теперь планируют применять при ремонтных работах по всему Харькову. Новые технологи позволяют в будущем полностью отказаться от металлических труб.
 
Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.
 
Тэги:  хтс, трубы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 ЖКХ Стало известно, когда в Харькове подключат 100% домов к теплу 21.10 ЖКХ В Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную   20.10 ЖКХ Нет горячей воды и отопления в Харькове: куда обращаться горожанам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 