08.11.2021 15:20 Евгений Клочко

В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали

Эта технология хороша тем, что позволяет не проводить больших разрытий, а просто протягивать новые трубы сквозь старые.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , впервые в этом году КП «Харьковские тепловые сети» начали применять гибкие теплоизолированные трубы Кордфлекс (Kordflex), предназначенные для транспортировки теплоносителя с температурой до 130° С.

Эти трубы производятся в Австрии и завозятся в Украину. Новая высокотемпературная система Кордфлекс позволяет навсегда отказаться от недолговечных стальных труб в системах отопления.

Срок их эксплуатации составляет не менее 49 лет, что вдвое превышает срок эксплуатации металлических трубопроводов, а скорость прокладки увеличивается в 5 раз. Это позволяет прокладывать сети во время отопительного сезона, при низких температурах и без отключения потребителей.

«Впервые в Харькове, именно на этом участке мы использовали пластиковую, гибкую, теплоизоляционную трубу Кордфлекс австрийского производителя. Её особенность в том, что наконец-то, пластиковую трубу можно использовать именно в системе отопления домов. Её температурный режим, при котором она может работать – это 130 градусов. Это то, чего нам не хватало для эффективной работы.

Параметры давления этой трубы нас абсолютно устраивают в системе теплоснабжения именно домов», - отметил первый заместитель техдиректора КП «ХТС» Алексей Лука.

По его словам, трубы эти незаменимы в сложных участках города – в центре, где много построек, на узких улочках, в витиеватых дворах старых застроек.

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Также стоит отметить, что скорость перекладки труб с использованием труб Кордфлекс увеличивается в 5 раз. Эти же трубы теперь планируют применять при ремонтных работах по всему Харькову. Новые технологи позволяют в будущем полностью отказаться от металлических труб.

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны , по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.