"Металлист" на выезде разгромил "Ужгород" (видео)

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч
с «Ужгородом»: «Главное, что победа, есть 3 очка. «Ужгород» ничем не удивил, мы понимали, что будем играть первым номером, а соперник попытается искать счастье в контратаках и стандартных положениях. Это и происходило, в принципе, в первом тайме. Но был забит мяч, второй гол уже заставлял хозяев идти вперед. Где-то в наших атаках и контратаках мы неправильно располагались, принимали неправильные решения. Могли даже больше забить. Над этим надо будет поработать, чтобы добавлять в данном аспекте. Недооценки у нас, конечно, не было. Мы разговаривали с ребятами, напоминали им, что неудачно сыграли в двух последних выездных матчах, делали акцент на том, чтобы быть собранными. Внимание и концентрация — прежде всего, ибо мы должны побеждать и зарабатывать очки. Самое главное — есть 3 очка, будем работать дальше. У нас впереди три очень серьезных матча — «Прикарпатье», «Олимпик», «Оболонь». Будем отдельно и целенаправленно готовиться к каждой игре, каждому сопернику».