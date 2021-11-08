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08.11.2021  15:46   Дмитрий Колоней

"Металлист" на выезде разгромил "Ужгород" (видео)

Харьковчане забили в каждом тайме по мячу.


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", несмотря на реальные шансы поразить ворота ужгородцев у Пейшото и Бабули на первых минутах матча,  мяч  в ворота не шел. Но под конец первого тайма французский легионер харьковчан Бабули на 39 минуте со штрафного дальним ударом забивает первый гол. Не теряли контроля над ситуацией харьковчане и во втором тайме. На 73 минуте Бабули и Демченко в контратаке  забили второй гол – 0:2 в пользу желто-синих. После этой игры "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 44 очка.
 
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч с «Ужгородом»: «Главное, что победа, есть 3 очка. «Ужгород» ничем не удивил, мы понимали, что будем играть первым номером, а соперник попытается искать счастье в контратаках и стандартных положениях. Это и происходило, в принципе, в первом тайме. Но был забит мяч, второй гол уже заставлял хозяев идти вперед. Где-то в наших атаках и контратаках мы неправильно располагались, принимали неправильные решения. Могли даже больше забить. Над этим надо будет поработать, чтобы добавлять в данном аспекте. Недооценки у нас, конечно, не было. Мы разговаривали с ребятами, напоминали им, что неудачно сыграли в двух последних выездных матчах, делали акцент на том, чтобы быть собранными. Внимание и концентрация — прежде всего, ибо мы должны побеждать и зарабатывать очки. Самое главное — есть 3 очка, будем работать дальше. У нас впереди три очень серьезных матча — «Прикарпатье», «Олимпик», «Оболонь». Будем отдельно и целенаправленно готовиться к каждой игре, каждому сопернику».
 
 
Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка поделился впечатлениями об игре: «Конечно, на матчи с нами команды выходят с запредельной мотивацией, у всех есть желание отобрать очки. У нас своя цель, у них — своя. Мы движемся, идем к той цели, которую перед нами поставило руководство. Все команды хотят чуть-чуть подпортить нам турнирную ситуацию. Это нормально, это футбольная жизнь. Мы добились положительного результата, задачу выполнили, двигаемся дальше».
 
 
Следующий матч харьковчане проведут в субботу, 13 ноября. В этот день желто-синие примут "Прикарпатье" из Ивано-Франковска. 
 
Напомним, ранее мы писали, что "Металлист"  в рамках 16-го тура Первой лиги 2021/22 дома убедительно обыграл ФК “Альянс” со счетом 2:0 и укрепился в статусе лидера Первой лиги.
 
Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  футбло, металлист, харьков, спорт, ужгород
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