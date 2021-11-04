04.11.2021 14:40

Металлист победил Альянс и укрепился в статусе лидера Первой лиги

1 ноября в рамках 16-го тура Первой лиги 2021/22 харьковский “Металлист” дома убедительно обыграл ФК “Альянс” со счетом 2:0.

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Эта победа для “Металлиста” стала 13-й по счету в 16-ти турах Первой лиги. Поединок против “Альянса” получился достаточно непростым для подопечных Александра Кучера. Первый тайм завершился без голов, а вот после перерыва главный наставник “Металлиста” совершил ключевую замену – выпустил Евгения Пидлепенца. Именно он решил судьбу своей команды, оформив дубль на 74-й и 83-й минутах.

По результатам отыгранных матчей харьковчане набрали 41 очко и заняли лидирующую позицию в турнирной таблице Первой лиги 2021/22. Футбольный клуб из поселка городского типа Липовая Долина “Альянс” занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

В следующем туре регулярного сезона “Металлисту” предстоит сыграть в гостевом матче с футбольным клубом “Ужгород”, который с 9-ю очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Матч состоится седьмого ноября, начало запланировано на 16:15. Восьмого ноября “Альянс” на своем поле примет клуб “Волынь”. Начало матча в 15:15.