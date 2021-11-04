04.11.2021 14:25 Виталий Хиневич
Сколько детей в Харькове привились от COVID-19
В детских поликлиниках города уже ведётся вакцинация детей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечается, что по состоянию на 4 ноября 420 детей Харькова в возрасте от 12 до 17 лет получили дозу вакцины от коронавирусной инфекции.
Читайте также: Мобильный пункт вакцинации работает на Стекляшке в Харькове
По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, число родителей, которые хотят сделать прививку своему ребенку, постепенно растет.
Кроме этого она напомнила, что кабинеты вакцинации доступны во всех детских поликлиниках города.
Всего за прошедшие сутки было сделано более 7 тысяч прививок.
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации
от коронавируса.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0