04.11.2021 14:25 Виталий Хиневич

Сколько детей в Харькове привились от COVID-19

В детских поликлиниках города уже ведётся вакцинация детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 4 ноября 420 детей Харькова в возрасте от 12 до 17 лет получили дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

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По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, число родителей, которые хотят сделать прививку своему ребенку, постепенно растет.

Кроме этого она напомнила, что кабинеты вакцинации доступны во всех детских поликлиниках города.

Всего за прошедшие сутки было сделано более 7 тысяч прививок.

Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.