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04.11.2021  14:25   Виталий Хиневич

Сколько детей в Харькове привились от COVID-19

В детских поликлиниках города уже ведётся вакцинация детей.

Вакцинация детей в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что по состоянию на 4 ноября 420 детей Харькова в возрасте от 12 до 17 лет получили дозу вакцины от коронавирусной инфекции. 
 
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По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, число родителей, которые хотят сделать прививку своему ребенку, постепенно растет. 
 
Кроме этого она напомнила, что кабинеты вакцинации доступны во всех детских поликлиниках города.
 
Всего за прошедшие сутки было сделано более 7 тысяч прививок. 
 
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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