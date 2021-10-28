В Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Как и обещали городские власти, в Харькове появятся новые прививочные пункты.
Как сообщил корреспондент РЕДПОСТ, новые пункты вакцинации против Covid-19 начнут работать уже с пятницы, 29 октября, на шести рынках Харькова. Такую информацию сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан во время пресс-брифинга.
Дополнительные пункты вакцинации откроются:
«Вакцинация – это единственный путь защиты от коронавируса, поэтому я обращаюсь ко всем харьковчанам с просьбой прийти и вакцинироваться против коронавируса, потому что только массовая вакцинация поможет создать коллективный иммунитет. В Харькове в наличии три вакцины – Pfizer, Аstrazeneca и Коронавак», – констатировала вице-мэр.
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