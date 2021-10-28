28.10.2021 13:00 Наталья Иванова

В Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Как и обещали городские власти, в Харькове появятся новые прививочные пункты.



РЕДПОСТ

Как сообщил корреспондент РЕДПОСТ, новые пункты вакцинации против Covid-19 начнут работать уже с пятницы, 29 октября, на шести рынках Харькова. Такую информацию сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан во время пресс-брифинга.

Дополнительные пункты вакцинации откроются:

на Центральном рынке

на Конном рынке,

на терминале возле метро Холодная гора,

на рынке Солли,

на рынке ХТЗ,

на рынке возле метро Индустриальная.

«Вакцинация – это единственный путь защиты от коронавируса, поэтому я обращаюсь ко всем харьковчанам с просьбой прийти и вакцинироваться против коронавируса, потому что только массовая вакцинация поможет создать коллективный иммунитет. В Харькове в наличии три вакцины – Pfizer, Аstrazeneca и Коронавак», – констатировала вице-мэр.

COVID-вакцинальная кампания постепенно набирает обороты. За прошедшие сутки в Харькове было проведено 9182 вакцинации. «Мы приближаемся таким образом к показателю 10 тысяч. Хотя Киев спускается нам другие планы, а именно проводить 14600 прививок за сутки. Мы работаем в этом направление и всячески убеждаем горожан прививаться», – отметила Горбунова-Рубан.

За прошедшие сутки в Харькове заболело 980 человек, при этом выздоровели 1115, на амбулаторном лечении находится 23420 пациентов. В стационарах городских медучреждений на сегодняшний день на лечении находится 1184 заболевших, из них 113 человек попали в больницу накануне. Заполненность коечного фонда по-прежнему держится на отметке 75%.

Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.