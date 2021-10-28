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28.10.2021  12:30   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый рассказал, был ли он в авто в момент аварии (видео)

Николай Харьковский принес извинения, всем кто пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

ДТП в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео журналиста Анны Бровко. 
 
Подозреваемы в совершении смертельного ДТП на улице Одесской не смог дать ответ на вопрос, кто находился за рулем автомобиля «INFINITI».
 
Харьковской, сообщил, что он сожалеет о случившемся и приносит извинения, всем, кто пострадал. 
 

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.

Тэги:  харьков, дтп
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