28.10.2021 12:30 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый рассказал, был ли он в авто в момент аварии (видео)

Николай Харьковский принес извинения, всем кто пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео журналиста Анны Бровко.

Подозреваемы в совершении смертельного ДТП на улице Одесской не смог дать ответ на вопрос, кто находился за рулем автомобиля «INFINITI».

Харьковской, сообщил, что он сожалеет о случившемся и приносит извинения, всем, кто пострадал.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.