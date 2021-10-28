Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый рассказал, был ли он в авто в момент аварии (видео)

Николай Харьковский принес извинения, всем кто пострадал в дорожно-транспортном происшествии.
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
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Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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