28.10.2021 12:05

Карасев призвал отдельных кандидатов не топтаться на могиле Кернеса

Политолог Вадим Карасев прокомментировал финал избирательной кампании в Харькове накануне 31 октября и отметил ее самый неприятный момент. Таковым руководитель Института глобальных исследований назвал спекуляцию на смерти Геннадия Кернеса и распространение конспирологических теорий по поводу его смерти.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Вадима Карасева.

«Разрыв между двумя лидерами гонки – более чем в два раза. У Терехова – 55%, у Добкина – 25%. Антирейтинг Добкина застопорил рост его поддержки, но сам его рейтинг стабилизировался.

Тот факт, что социологи дают Терехову 55%, показывает, что он практически приблизился к тому результату, который показал Кернес на прошлых выборах. Это интересный феномен - перетекание электората Кернеса к Терехову. Терехов отличается от Кернеса по стилю управления и публичной деятельности – нет хайпа и эпатажа.

Поэтому поддержка Терехова была выстроена на том, что он доказал харьковчанам, что способен продолжить курс Кернеса», – считает Карасев.

При этом политолог осудил тех участников выборов, которые пытались использовать в своей кампании теории заговора вокруг смерти Кернеса.

«Конечно, Кернес был контраверсийной фигурой, которую за пределами Харькова могли многие и не любить. Но даже его идеологические враги уважали его за силу характера, умение совершать нестандартные ходы и за то, что он фактически возродил Харьков.

Такого уважения, к сожалению, не было со стороны многих кандидатов. Они вкривь и вкось полоскали тему его смерти. Без каких-либо доказательств строили конспирологические версии о том, кому она была выгодна и кто к ней мог быть причастен. И это, пожалуй, было самым грязным и неприятным моментом избирательной гонки.

Думаю, в последние дни перед выбором правильнее было бы этим кандидатам перестать исподтишка топтаться "по могиле" Геннадия Адольфовича», – заявил Карасев.

Напомним, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Харьков движется в нужном направлении.