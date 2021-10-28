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28.10.2021  12:05   

Карасев призвал отдельных кандидатов не топтаться на могиле Кернеса

Политолог Вадим Карасев прокомментировал финал избирательной кампании в Харькове накануне 31 октября и отметил ее самый неприятный момент. Таковым руководитель Института глобальных исследований назвал спекуляцию на смерти Геннадия Кернеса и распространение конспирологических теорий по поводу его смерти.

Вадим Карасев- выборы Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Вадима Карасева. 
 
«Разрыв между двумя лидерами гонки – более чем в два раза. У Терехова – 55%, у Добкина – 25%. Антирейтинг Добкина застопорил рост его поддержки, но сам его рейтинг стабилизировался. 
 
Тот факт, что социологи дают Терехову 55%, показывает, что он практически приблизился к тому результату, который показал Кернес на прошлых выборах. Это интересный феномен - перетекание электората Кернеса к Терехову. Терехов отличается от Кернеса по стилю управления и публичной деятельности – нет хайпа и эпатажа.
 
Поэтому поддержка Терехова была выстроена на том, что он доказал харьковчанам, что способен продолжить курс Кернеса», – считает Карасев. 
 
При этом политолог осудил тех участников выборов, которые пытались использовать в своей кампании теории заговора вокруг смерти Кернеса. 
 
«Конечно, Кернес был контраверсийной фигурой, которую за пределами Харькова могли многие и не любить. Но даже его идеологические враги уважали его за силу характера, умение совершать нестандартные ходы и за то, что он фактически возродил Харьков. 
 
Такого уважения, к сожалению, не было со стороны многих кандидатов. Они вкривь и вкось полоскали тему его смерти. Без каких-либо доказательств строили конспирологические версии о том, кому она была выгодна и кто к ней мог быть причастен. И это, пожалуй, было самым грязным и неприятным моментом избирательной гонки.
 
Думаю, в последние дни перед выбором правильнее было бы этим кандидатам перестать исподтишка топтаться "по могиле" Геннадия Адольфовича», – заявил Карасев.
 
Напомним, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Харьков движется в нужном направлении.
 
Источник:   Вадим Карасев
 Тэги:  выборы, харьков
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