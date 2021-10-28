28.10.2021 11:51 Евгений Клочко

Харьков – единственный город, в котором сохранены все льготы, - Игорь Терехов

На возложении цветов у Мемориала Славы к 77-й годовщине освобождения Украины Игорь Терехов назвал сохранение льгот ветеранам войны и труда, детям войны и пенсионерам нашим святым долгом.



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На Мемориале Славы состоялись торжественные мероприятия в честь Дня освобождения Украины от нацистских захватчиков. Представители городской, областной власти, дипломатических учреждений и ветераны возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

“Мы собрались на Мемориале, чтобы почтить память тех, кто погиб, освобождая Харьков, освобождая Украину. Мы никогда не забудем тех, благодаря кому мы живем. Вклад харьковчан в освобождение Украины от захватчиков — это подвиг, который будет жить вечно”, — сказал руководитель города.

Игорь Терехов также отметил, что Харьков сейчас является единственным городом, который сохраняет все виды льгот для ветеранов и пенсионеров.

“Мы единственный город, в котором сохранены все льготы: детям войны, ветеранам войны и труда, пенсионерам. Наш священный долг передать эту традицию следующему поколению. Посмотрите, сегодня на Мемориал пришли не только люди старшего возраста. Много молодежи, которая все помнит и все понимает.

Здесь не может быть дискуссий, какой-то политической возни. Мы знаем, кто спасал Харьков и Украину, мы всегда будем чтить память героев”, - заверил Игорь Терехов.

Справка. День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечают ежегодно 28 октября согласно Указу Президента Украины от 20 октября 2009 года. Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украины совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых были Белгородско-Харьковская, Донбасская, Днепровско-Карпатская, Битва за Днепр, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская. Последняя операция завершилась 28 октября 1944 года полным изгнанием оккупантов с территории Украины.

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