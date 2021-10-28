16-летнему Николаю Харьковскому избрали меру пресечения

Несовершеннолетний водитель Infiniti останется в СИЗО.
Как сообщает РЕДПОСТ, 28 октября в Киевском районном суде Харькова избирали меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской стал участником смертельного ДТП.
По решению судьи М. Ляха, подозреваемый взят судом под стражу на 60 суток без права внесения залога. Адвокат обвиняемого просила домашний арест.
Представитель обвинения сообщил на заседании, что на Харьковского открыто еще одно уголовное дело – за ложное сообщение о совершении преступления по статье 383 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось в ходе следствия, когда после ДТП обвиняемый находился в больнице неотложной помощи, он взял телефон, вышел в туалет и оттуда позвонил в полицию, чтобы сообщить об угоне своего автомобиля.
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