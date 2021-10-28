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28.10.2021  11:30   Виталий Хиневич

Адвокат мажоров: что известно о защитнице несовершеннолетнего водителя "Infiniti"

Сегодня избирают меру пресечения Николаю Харьковскому, который 26 октября на перекресте проспекта Гагарина и улицы Одесской стал участником смертельного ДТП.

Инна Данилова адвокат Харьков
Кадр из видео
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».
 
Отмечается, что защищает интересы Николая в суде адвокат Инна Данилова.
 
Кроме юридической практики, женщина увлекается блогерством.
 
В своих роликах на «ЮТУБ» делиться секретами, как приготовить вкусные блюда, которые доступны всем.  
 
Около пяти лет назад она отстаивала интересы другого мажора Алекса Бондаренко. Тогда она носила фамилию Перепелица. 
 
В 2015 году 19-летний Бондаренко, находясь в стадии алкогольного опьянения, справлял нужду на проезжую часть по улице Ромена Ролана. 
 
На замечания бойцов батальона «Харьков-1» не реагировал, а после задержания и доставки в районный отдел полиции продолжал себя неадекватно вести, выражаться нецензурной бранью в адрес присутствующих. 
 
В результате суд наказал виновника гривной, обязав выплатить штраф в размере  более 12 тысяч гривен.
 
Кроме этого, издание сообщает, что Бондаренко решение суда не остановило желание и дальше вести себя неподобающим образом. Уже сентября 2015 года он демонстрировал пистолет в кафе на улице Данилевского.
 
В скором времени выяснилось, что оружие было травматическое.
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  харьков, дтп
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