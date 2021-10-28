28.10.2021 11:30 Виталий Хиневич

Адвокат мажоров: что известно о защитнице несовершеннолетнего водителя "Infiniti"

Сегодня избирают меру пресечения Николаю Харьковскому, который 26 октября на перекресте проспекта Гагарина и улицы Одесской стал участником смертельного ДТП.

Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».

Отмечается, что защищает интересы Николая в суде адвокат Инна Данилова.

Кроме юридической практики, женщина увлекается блогерством

В своих роликах на «ЮТУБ» делиться секретами, как приготовить вкусные блюда, которые доступны всем.

Около пяти лет назад она отстаивала интересы другого мажора Алекса Бондаренко. Тогда она носила фамилию Перепелица.

В 2015 году 19-летний Бондаренко, находясь в стадии алкогольного опьянения, справлял нужду на проезжую часть по улице Ромена Ролана.

На замечания бойцов батальона «Харьков-1» не реагировал, а после задержания и доставки в районный отдел полиции продолжал себя неадекватно вести, выражаться нецензурной бранью в адрес присутствующих.

В результате суд наказал виновника гривной, обязав выплатить штраф в размере более 12 тысяч гривен.

Кроме этого, издание сообщает, что Бондаренко решение суда не остановило желание и дальше вести себя неподобающим образом. Уже сентября 2015 года он демонстрировал пистолет в кафе на улице Данилевского.

В скором времени выяснилось, что оружие было травматическое.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.