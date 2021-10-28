28.10.2021 11:12 Рита Парфенова

Коронавирус: какие правила карантина нарушают торговля и общепит Харькова

Как соблюдаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни на территории Харькова, рассказали в Госпродпотребслуже.

Как пишет РЕДПОСТ, мобильные группы сотрудников Госпродпотребслужбы и Нацполиции ежедневно проверяют соблюдение карантина на рынках, предприятиях торговли, общепита и бытового обслуживания.



Так, 26 октября правоохранители пришли с проверкой на 140 объектов, и на 34 из них были обнаружены нарушения требований карантина. В итоге выдано 34 предложения об устранении нарушений санитарного законодательства и составлено 30 протоколов о нарушении санитарных норм.



В ТОП-3 нарушений обычно входят:

посетители находятся в помещении без защитных масок

на кассах и возле прилавков отсутствуют линии разметки для соблюдения социальной дистанции

нет информационных материалов об угрозе распространения COVID-19 и методах ее предупреждения.

Напомним, ранее проверки объектов торговли и социальной сферы показывали, что почти 80% предприятий Харькова нарушают правила карантина.

