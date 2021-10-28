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28.10.2021  11:12   Рита Парфенова

Коронавирус: какие правила карантина нарушают торговля и общепит Харькова

Как соблюдаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни на территории Харькова, рассказали в Госпродпотребслуже.

Контроль за дотриманням карантинних заходів

Как пишет РЕДПОСТ, мобильные группы сотрудников Госпродпотребслужбы и Нацполиции ежедневно проверяют соблюдение карантина на рынках, предприятиях торговли, общепита и бытового обслуживания.

Так, 26 октября правоохранители пришли с проверкой на 140 объектов, и на 34 из них были обнаружены нарушения требований карантина. В итоге выдано 34 предложения об устранении нарушений санитарного законодательства и составлено 30 протоколов о нарушении санитарных норм.

В ТОП-3 нарушений обычно входят:

  • посетители находятся в помещении без защитных масок
  • на кассах и возле прилавков отсутствуют линии разметки для соблюдения социальной дистанции
  • нет информационных материалов об угрозе распространения COVID-19 и методах ее предупреждения.

Контроль за дотриманням карантинних заходів

Напомним, ранее проверки объектов торговли и социальной сферы показывали, что почти 80% предприятий Харькова нарушают правила карантина.
 

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков
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