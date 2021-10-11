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11.10.2021  11:18   Рита Парфенова

Какие правила карантина нарушают торговля и общепит Харькова (фото)

Проверки объектов торговли и социальной сферы, показали, что почти 80% предприятий Харькова нарушают правила карантина.

Нарушителей карантина выявили рейды правоохранителей в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, в прошедшие выходные сотрудники Госпродпотребслужбы провели рейды для проверки, как предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания соблюдают противоэпидемические мероприятия во время карантина.

Так, в субботу, 9 октября мобильные группы сотрудников Госпродпотребслужбы и Нацполиции проверили на соблюдение правил карантина 81 объект, среди которых были рынки, продовольственные и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, а также парикмахерские. Нарушения карантина обнаружили на 65 объектах. Проверки в воскресенье, 10 октября, на 82 объектах выявили нарушения на 60 точках.

Нарушителей карантина выявили рейды правоохранителей в Харькове

В итоге каждому из предприятий с выявленными нарушениями выдано предложение об устранении нарушений санитарного законодательства. Кроме того, составлены протоколы (14 в субботу и 12 в воскресенье) о нарушении санитарных норм.

Основные нарушения правил карантина следующие:

  • несоблюдение масочного режима;
  • отсутствие на полу разметки для соблюдения социальной дистанции;
  • несоблюдение посетителями социальной дистанции в торговых залах, возле прилавков и касс;
  • отсутствие емкостей для сбора использованных средств индивидуальной защиты;
  • отсутствие температурного скрининга для посетителей

Напомним, с 10 октября Харьков перешел в "оранжевую" зону карантина.

Нарушителей карантина выявили рейды правоохранителей в Харькове

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  карантин, нарушители, харьков, коронавирус
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