Какие правила карантина нарушают торговля и общепит Харькова (фото)

Проверки объектов торговли и социальной сферы, показали, что почти 80% предприятий Харькова нарушают правила карантина.
Как сообщает РЕДПОСТ, в прошедшие выходные сотрудники Госпродпотребслужбы провели рейды для проверки, как предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания соблюдают противоэпидемические мероприятия во время карантина.
Так, в субботу, 9 октября мобильные группы сотрудников Госпродпотребслужбы и Нацполиции проверили на соблюдение правил карантина 81 объект, среди которых были рынки, продовольственные и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, а также парикмахерские. Нарушения карантина обнаружили на 65 объектах. Проверки в воскресенье, 10 октября, на 82 объектах выявили нарушения на 60 точках.
В итоге каждому из предприятий с выявленными нарушениями выдано предложение об устранении нарушений санитарного законодательства. Кроме того, составлены протоколы (14 в субботу и 12 в воскресенье) о нарушении санитарных норм.
Основные нарушения правил карантина следующие:
Напомним, с 10 октября Харьков перешел в "оранжевую" зону карантина.
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