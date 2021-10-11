11.10.2021 10:42 Евгений Клочко

Сколько "безмасочников" в Харькове выявили полицейские за неделю

В Харькове правоохранители продолжают выявлять несознательных граждан, которые нарушают карантинные правила.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникаций областного главка. Граждане находились в общественных заведениях и транспорте без респираторов или защитных масок.

По информации правоохранителей, на прошлой неделе на Харьковщине полицейские обнаружили 326 нарушителей масочного режима. В отношении нарушителей карантина полицейские составили постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об админправонарушениях. Минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.

В то же время, за неделю полицейские составили 12 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей), из которых 4 - в отношении субъектов хозяйствования, 8 в отношении физических лиц.

В полиции Харьковщины подчеркнули, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, в Харьковском метрополитене проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима.