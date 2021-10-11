11.10.2021 10:16 Рита Парфенова

Харькове зафиксировали 917 новых случаев Covid-19: подробности

Более девятисот харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1419 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 917 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 177 984 случая коронавирусной болезни.



Из них:

4 166 летальных случаев (за последние сутки умерло 28 человек);

153 430 человек выздоровели (за сутки выздоровело 484 человека);

20 388 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 907 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1090 человек (в том числе 9173 жителей города Харькова). 124 человека заболело в Изюмском районе, 76 – в Купянском, 56 – в Чугуевском, 33 – в Богодуховском, 35 – в Красноградском, 5 – в Лозовском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 октября.