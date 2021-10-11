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11.10.2021  10:16   Рита Парфенова

Харькове зафиксировали 917 новых случаев Covid-19: подробности

Более девятисот харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1419 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 917 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 177 984 случая коронавирусной болезни.

Из них:
4 166 летальных случаев (за последние сутки умерло 28 человек);
153 430 человек выздоровели (за сутки выздоровело 484 человека);
20 388 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 907 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1090 человек (в том числе 9173 жителей города Харькова). 124 человека заболело в Изюмском районе, 76 – в Купянском, 56 – в Чугуевском, 33 – в Богодуховском, 35 – в Красноградском, 5 – в Лозовском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 11 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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