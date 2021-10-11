11.10.2021 09:24 Рита Парфенова

Под Харьковом в поле подсолнечника загорелся комбайн (фото)

Спасатели затушили огонь пеной.

Пожар произошел во время уборки подсолнечника на поле возле села Бахтин, что в Изюмском районе. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.



После полудня 10 октября в электросети жатки произошло короткое замыкание. Сначала комбайнер пытался самостоятельно потушить огонь, но пламя перекинулось на поле, загорелся подсолнечник, и мужчина вызвала пожарных.



К моменту прибытия огнеборцев 60-1 ГПСЧ горело уж около 25 квадратных метров поля. Спасатели начали тушить жатку из пожарного ствола, а огонь на поле – из пенного генератора. Через полтора часа загорание было ликвидировано.

Напомним, вечером 9 октября возле одного из харьковских ресторанов подожгли инсталляцию к Хеллоуину.