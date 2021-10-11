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11.10.2021  09:24   Рита Парфенова

Под Харьковом в поле подсолнечника загорелся комбайн (фото)

Спасатели затушили огонь пеной.

Пожар Харьков: комбайн загорелся во время уборки урожая

Пожар произошел во время уборки подсолнечника на поле возле села Бахтин, что в Изюмском районе. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

После полудня 10 октября в электросети жатки произошло короткое замыкание. Сначала комбайнер пытался самостоятельно потушить огонь, но пламя перекинулось на поле, загорелся подсолнечник, и мужчина вызвала пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев 60-1 ГПСЧ горело уж около 25 квадратных метров поля. Спасатели начали тушить жатку из пожарного ствола, а огонь на поле – из пенного генератора. Через полтора часа загорание было ликвидировано.

Напомним, вечером 9 октября возле одного из харьковских ресторанов подожгли инсталляцию к Хеллоуину.

Пожар Харьков: комбайн загорелся во время уборки урожая

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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