11.10.2021 08:37 Рита Парфенова
Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Подачу воды прекратят по следующим адресам:
Индустриальный район:
-
ул. Станкостроительная, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 11 октября;
-
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 11 октября.
Киевский район:
-
ул. Пушкинская, 11/13 (п. №.) до 17:00 11 октября;
-
ул. Астрономическая, 13 (стояк),
-
ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк),
-
ул. Арктическая (ч/с),
-
ул. Борисовская (ч/с),
-
ул. Глебовская (ч/с),
-
ул. Ямская (ч/с),
-
ул. Бескрайняя (ч/с),
-
пер. Скадовского (ч/с),
-
пер. Бугурусланский (ч/с),
-
ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с),
-
ул. Ольгинская (ч/с),
-
ул. Нарофоминская (ч/с),
-
въезд Ольгинский (ч/с) до 20:00 11 октября.
Московский район:
-
ул. Сомовская, 37/39 (п. №1) до 17:00 11 октября;
-
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк),
-
пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №1, стояк),
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38-а,б,в, 40, 40-б-д 20:00 11 октября.
Новобаварский район:
-
ул. Рабкоровская, 33,
-
ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 11 октября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 56 (стояк) до 20:00 11 октября.
Слободской район:
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №13, стояк),
-
ул. Зерновая, 55-в до 17:00 11 октября;
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
-
ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк),
-
ул. Зерновая, 55-в (спаренный стояк),
-
ул. Танкопия, 10, 12 до 20:00 11 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк),
-
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №23),
-
ул. Полтавский Шлях, 130/132 (спаренный стояк),
-
ул. Холодногорская, 16 (п. №6, стояк),
-
ул. Кацарская, 36/38, 40,
-
ул. Чеботарская, 15/17,
-
ул. Ильинская, 63 до 20:00 11 октября.
Шевченковский район:
-
ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк),
-
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 46-б (п. №3, стояк),
-
ул. Шекспира, 6 (п. №5),
-
ул. Тобольская, 37 (п. №4, стояк),
-
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2, стояк),
-
пр. Победы, 67 (п. №8, стояк) до 20:00 11 октября.
Напомним, 10 октября в части домов 9 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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