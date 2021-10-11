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11.10.2021  08:37   Рита Парфенова

Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Подачу воды прекратят по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • ул. Станкостроительная, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 11 октября;
  • б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 11 октября.

Киевский район:

  • ул. Пушкинская, 11/13 (п. №.) до 17:00 11 октября;
  • ул. Астрономическая, 13 (стояк),
  • ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк),
  • ул. Арктическая (ч/с),
  • ул. Борисовская (ч/с),
  • ул. Глебовская (ч/с),
  • ул. Ямская (ч/с),
  • ул. Бескрайняя (ч/с),
  • пер. Скадовского (ч/с),
  • пер. Бугурусланский (ч/с),
  • ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с),
  • ул. Ольгинская (ч/с),
  • ул. Нарофоминская (ч/с),
  • въезд Ольгинский (ч/с) до 20:00 11 октября.

Московский район:

  • ул. Сомовская, 37/39 (п. №1) до 17:00 11 октября;
  • ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №1, стояк),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38-а,б,в, 40, 40-б-д 20:00 11 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Рабкоровская, 33,
  • ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 11 октября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 56 (стояк) до 20:00 11 октября.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №13, стояк),
  • ул. Зерновая, 55-в до 17:00 11 октября;
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
  • ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк),
  • ул. Зерновая, 55-в (спаренный стояк),
  • ул. Танкопия, 10, 12 до 20:00 11 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк),
  • ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №23),
  • ул. Полтавский Шлях, 130/132 (спаренный стояк),
  • ул. Холодногорская, 16 (п. №6, стояк),
  • ул. Кацарская, 36/38, 40,
  • ул. Чеботарская, 15/17,
  • ул. Ильинская, 63 до 20:00 11 октября.

Шевченковский район:

  • ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 46-б (п. №3, стояк),
  • ул. Шекспира, 6 (п. №5),
  • ул. Тобольская, 37 (п. №4, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2, стояк),
  • пр. Победы, 67 (п. №8, стояк) до 20:00 11 октября.

Напомним, 10 октября в части домов 9 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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