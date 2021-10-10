Кому в Харькове 10 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
Киевский район:
Московский район:
Немышлянский район:
Новобаварский район:
Основянский район:
Слободской район:
Холодногорский район:
Шевченковский район:
Напомним, 9 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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