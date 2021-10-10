Кому в Харькове 10 октября отключат холодную воду. Список адресов

Дела, требующие логического подхода, будут успешными. При условии, что сумеете преодолеть осеннюю хандру.

В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.