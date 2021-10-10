10.10.2021 08:00

10 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.

В этом году Всемирный день психического здоровья проходит под девизом «Наша цель: забота о психическом здоровье каждого». Пандемия COVID-19 тяжело сказывается на психическом здоровье людей. От нее страдают медицинский персонал и другие работники «красных зон», учащиеся, одинокие люди и пациенты с уже имеющимися психическими заболеваниями. В рамках кампании по случаю Всемирного дня психического здоровья продемонcтрируют опыт стран, которые уже выработали новые механизмы оказания психиатрической помощи населению.



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В Украине 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии. Этот праздник появился в украинском официальном календаре в 2002 году, после того, как 8 октября того же года президент Украины подписал Указ «О Дне работников стандартизации и метрологии». К слову, указ издан в 101 годовщину открытия (8 октября 1901 года) по инициативе великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева в Харькове первой в Украине поверочной палатки для выверки и клеймения торговых мер и весов.



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Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника. Праздник появился в украинском официальном календаре в 1998 году, после того как 9 октября 1998 года второй президент Украины Леонид Данилович Кучма поддержал инициативу Союза художников Украины и подписал Указ N 1132/98 «О дне художника».



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Еще один «скользящий» праздник – День работников санитарно-эпидемиологической службы – установлен Указом Президента от 5 октября 2004 года. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины уже более 80 лет является эффективной составляющей области здравоохранения, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере профилактической медицины, стоит на страже здоровья и трудоспособности людей, защищает их от опасных инфекционных заболеваний.



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Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью, или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.



В течение 1990-2000 годов в Украине смертная казнь в виде расстрела существовала «как исключительная мера наказания» за особо опасные преступления против государства, против жизни, правосудия, за военные преступления. Приговор о высшей мере мог принять только Конституционный Суд. Сначала на выполнение таких приговоров был наложен мораторий. А в 2000 году Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие «смертная казнь» из официального списка уголовных наказаний Украины.

Также в этот день...

В 1731 году родился Генри Кавендиш, английский физик и химик, открывший формулу воды и измеривший вес Земли.



1813 – родился Джузеппе Верди, итальянский композитор. Оперы «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата» составили знаменитое «трехзвездие» композитора.



1861 – родился Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, океанограф, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.



1863 – родился Владимир Обручев, геолог, географ, писатель («Земля Санникова»).



1865 – американец Джон Уэсли Хайятт патентует биллиардный шар. Он первым нашел замену использовавшимся до того исключительно шарам из слоновой кости и выиграл 10 000 долларов в проводившемся конкурсе.



1932 – в Запорожье состоялся торжественный пуск ДнепроГЭСа им. В.И. Ленина.



1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проводится ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.



1933 – в Соединенных Штатах поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.



1963 – вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.



1976 – грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию длиной в 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты. И, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. И это не предел: его собрат по увлечению, британец Бастер Мартин, пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!



1996 – Приватбанк совместно из Visa International начал выпуск отечественных пластиковых карточек Visa.



1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор (36 лет, 165 см, 58,5 кг, 3 победы в трех профессиональных поединках). Ее соперником был канадец колумбийского происхождения Лои Чоу (34 года, 157 см, 56 кг), который за свою спортивную карьеру (он был и штангистом, и жокеем) провел всего два боя и оба проиграл. Четырехраундовый бой прошел без эксцессов, и победа по очкам была отдана представительнице прекрасного пола. Оба участника этого «аттракциона» получили по 1500 долларов.



2007 – в Интернете стал доступен для скачивания новый альбом Radiohead под названием In Rainbows – первый музыкальный альбом, официально продающийся через Интернет, причем сумму платежа определяет каждый человек индивидуально в неограниченных рамках (фактически можно скачать запись бесплатно).

Приметы дня

В воскресенье, 10 октября, православная церковь почитает преподобного Савватия Соловецкого. В народе этот день посвящали пчеловодам. Те, кто занимался этими насекомыми, молились святому, чтобы на будущий год был хороший урожай меда, а пчелы были здоровы, целы и невредимы.



Обязательно на стол во время семейного ужина ставили чашечку с медом. Ели его вприкуску с печеньем. Считалось, что после этого никакая лютая зима не пошатнет здоровья.



Долгий сон в этот день считался дурной приметой. Поэтому издревле люди старались просыпаться как можно раньше и приступать к делам.



Считается, что другими делами, кроме как занятиями пчелами, нельзя заниматься, все сделанное не принесет пользы.



В этот день не стоит проводить никакие финансовые манипуляции, брать деньги в долг (не удастся отдать их вовремя).



Не позволяйте себе думать о плохом, иначе Фортуна от вас отвернется. Напротив, лучше произнести вслух свою мечту и она осуществится.

Именины отмечают:

Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Зинаида, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.



