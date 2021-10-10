10.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 10 октября

Дела, требующие логического подхода, будут успешными. При условии, что сумеете преодолеть осеннюю хандру.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет продвинуться вперед. Возможно, Овну удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Овен может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Телец поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В каком-то вопросе от Близнецов может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды не советуют Близнецам торопиться. Даже если ситуация подгоняет их в спину, Близнецам не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Близнецы думают, появится еще и третий вариант?



Рак (22 июня – 23 июля)

Каким бы опытом Рак ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Рака под свой личный контроль. А может быть, Рак почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды предлагают Льву задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Льва вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Лев обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет ее к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Девы попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Деву в какие-то дела с использованием ее служебного положения. Звезды говорят, что делать этого не следует, иначе Дева будет жалеть. В лучшем случае она навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Весов, что может порой их удручать. Однако здесь звезды советуют Весам уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День потребует от Скорпиона таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Скорпиона только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Скорпиона: «мне кажется» и «я думаю». Если Скорпион хочет, чтобы его заметили и оценили, ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В течение дня Стрелец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Стрелец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды предупреждают: если Стрелец не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Козерога получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Козерог должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для того, чтобы Водолей завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды говорят, что Водолею может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Водолей может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды настоятельно советуют Рыбам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Рыб или же о том, как устроить свою личную жизнь, – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это Рыбы сделают первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!