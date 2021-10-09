Австрийская осень: в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари

15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».
Выступать в Харьковской областной филармонии будет известный скрипач – Беньямин Шмид. Австриец является одним из выдающихся музыкантов нашего времени и выступает с наилучшими оркестрами на различных площадках мира, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В этом году Украину ждет премьерное посещение скрипача, он выступит всего в двух городах – Харькове и Днепре – с Киевским камерным оркестром Национальной филармонии Украины.
Кроме своего таланта Шмид обладает еще одной особенностью – истинно особенной вещью в музыкальной сфере – скрипкой Страдивари 1718 года, которая перешла в его владения от Национального банка Австрии.
Не стоит даже уточнять, насколько талантливым должен быть музыкант, чтобы получить во владение один из лучших инструментов.
Билеты на концерт 15 октября в Харькове распроданы задолго до мероприятия, однако выступление музыкантов повторится 24 и 27 октября.
Напомним, в театре Пушкина состоится премьера спектакля «Люся», посвященном известной киноактрисе, певице, режиссеру и писательнице, уроженке города Харькова Людмиле Гурченко.
Комментариев: 0
День обещает быть успешным, причем не только для вас, но и для ваших оппонентов. Так что как минимум здоровой конкуренции сегодня не избежать.
В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажность:
давление:
ветер: