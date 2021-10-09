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09.10.2021  20:51   Лера Кононова

Австрийская осень: в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари

15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».

Скрипка Страдивари зазвучит в исполнении Беньямина Шмида. Новости Харькова

Выступать в Харьковской областной филармонии будет известный скрипач – Беньямин Шмид. Австриец является одним из выдающихся музыкантов нашего времени и выступает с наилучшими оркестрами на различных площадках мира, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В этом году Украину ждет премьерное посещение скрипача, он выступит всего в двух городах – Харькове и Днепре – с Киевским камерным оркестром Национальной филармонии Украины.

Кроме своего таланта Шмид обладает еще одной особенностью – истинно особенной вещью в музыкальной сфере – скрипкой Страдивари 1718 года, которая перешла в его владения от Национального банка Австрии.

Не стоит даже уточнять, насколько талантливым должен быть музыкант, чтобы получить во владение один из лучших инструментов.

Билеты на концерт 15 октября в Харькове распроданы задолго до мероприятия, однако выступление музыкантов повторится 24 и 27 октября.

Напомним, в театре Пушкина состоится премьера спектакля «Люся», посвященном известной киноактрисе, певице, режиссеру и писательнице, уроженке города Харькова Людмиле Гурченко.

Тэги:  концерт харьков
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