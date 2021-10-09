09.10.2021 19:44 Лера Кононова

Противопоказания к вакцинации от COVID-19: какие они и существуют ли они вообще?

Противопоказания к вакцинации от COVID-19 – вопрос индивидуальных особенностей каждого организма, однако министерство здравоохранения выделило ряд пунктов, по которым вакцинация запрещена.

Как пишет РЕДПОСТ, согласно информации, предоставленной министерством, единственной причиной к отказу от вакцинации может стать аллергическая реакция на первую дозу вакцины (например, анафилактический шок). Если пациент заранее знает, на что у него аллергия, ему стоит ознакомиться с содержанием прививок.



ВАЖНО: бытовая или сезонная аллергия не являются противопоказанием.



Временной причиной отказа может стать повышенная температура – выше 38 °C.



Хронические болезни НЕ являются противопоказанием к вакцинации, именно эта социальная группа находится в зоне риска, поэтому им необходима вакцинация.



Беременность также не является 100% противопоказанием, в данном случае важнее взвесить все за и против, чем обязаны заняться лечащий врач и сама пациент. В случае наличия риска у беременной заразиться коронавирусом, рекомендуется проведение вакцинации мРНК-вакциной (Comirnaty/Pfizer-BioNTech). Если же ранее была сделана прививка на векторной платформе, то врач объясняет все риски пациентке, и она уже лично принимает решение о второй дозе.

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Кормление грудью является жестким противопоказанием к вакцинации CoronaVac/Sinovac Biotech, однако Covishield/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) в данном случае безопасны, а потому назвать грудное вскармливание противопоказанием к вакцинации в общем и целом нельзя.



Онкологическое заболевание может стать причиной отказа от прививки в случае прохождения иммуносупрессивной терапии, поскольку в данном случае это может просто не возыметь эффекта. В остальном такой пациент также находится в зоне риска и требует вакцинации.



Исходя из логики прошлого абзаца, эффективность процедуры для людей с аутоиммунными или системными заболеваниями тоже может быть низкой, но им НЕОБХОДИМО прививаться.



ВИЧ не является противопоказанием, а вакцина при данном заболевании не несет в себе опасности, ведь даже на фоне иммунодефицита не может привести к болезни, поскольку это просто не «полноценный» вирус.

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Коагулопатия, проще говоря – нарушения свертываемости – не помешает вакцинации и не станет причиной серьезных проблем. Игла, используема во время вакцинации, 23G или еще тоньше, а место вакцинации в таком случае зажимают (без растираний) на более, чем 2 минуты. Тем не менее, в данном случае семье или лично пациенту обязательно говорят о возможности возникновения гематомы на месте укола.



Если же пациент принимает какие-либо иммунные препараты и не уверен в своей реакции на вакцину – ему следует посоветоваться со своим лечащим врачом. Да и в целом, рекомендовано озвучить врачу свои хронические болезни и аллергические реакции перед прививкой.

Напомним, в Харькове функционируют пункты вакцинации на базе поликлиник.