Как искали взрывчатку в ковидных больницах Харькова: подробности, фото

Сообщение о минировании оказалось ложным
Как сообщает РЕПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 9 октября правоохранители информацию о минировании семи больниц и супермаркета в Харькове.
Напомним, сегодня около 13:10 на электронную почту полиции Харькова пришло сообщение, в котором говорилось о взрывчатке в лечебных учреждениях и супермаркете города.
По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалистов взрывотехнического управления. Правоохранители осмотрели 11000 квадратных метров помещений, почти 14 000 квадратных метров прилегающей территории.
Эвакуация пациентов и персонала больниц не проводилась. Полицейские, осматривавшие указанные объекты, были снабжены средствами защиты.
В результате осмотра всех объектов никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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День обещает быть успешным, причем не только для вас, но и для ваших оппонентов. Так что как минимум здоровой конкуренции сегодня не избежать.
В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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