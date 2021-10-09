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09.10.2021  19:07   Рита Парфенова

Как искали взрывчатку в ковидных больницах Харькова: подробности, фото

Сообщение о минировании оказалось ложным

Взрывчатку в ковидных больницах Харькова искали 9 октября 2021 года

Как сообщает РЕПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 9 октября правоохранители информацию о минировании семи больниц и супермаркета в Харькове.

Напомним, сегодня около 13:10 на электронную почту полиции Харькова пришло сообщение, в котором говорилось о взрывчатке в лечебных учреждениях и супермаркете города.

Взрывчатку в ковидных больницах Харькова искали 9 октября 2021 года

По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалистов взрывотехнического управления. Правоохранители осмотрели 11000 квадратных метров помещений, почти 14 000 квадратных метров прилегающей территории.

Эвакуация пациентов и персонала больниц не проводилась. Полицейские, осматривавшие указанные объекты, были снабжены средствами защиты.

Взрывчатку в ковидных больницах Харькова искали 9 октября 2021 года

В результате осмотра всех объектов никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Взрывчатку в ковидных больницах Харькова искали 9 октября 2021 года

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
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