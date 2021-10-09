09.10.2021 18:28 Рита Парфенова

Цистерна опрокинулась на трассе в сторону Днепра (видео, фото)

Авария произошла между Красноградом Харьковской области Перещепино Днепропетровской области.

Грузовик-цистерна перевернулся около полудня 9 октября за Красноградом, на 105 километре автодороги Харьков – Перещепино – Днепр, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

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По предварительным данным, во время движения грузовика, двигавшегося в сторону Днепра, у машины лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, тяжеловоз занесло и он опрокинулся на разделительную полосу трассы.

52-летний водитель был госпитализирован в Красноградскую районную больницу. О характере его травм неизвестно, но, как сообщили правоохранителям медики, состояние его здоровья удовлетворительное.

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На водителя составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.





Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.