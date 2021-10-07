ДТП: ВАЗ столкнулся с Toyota и врезался в остановку на Салтовке (видео, фото)

В аварии пострадали водители и пассажирка автомобиля ВАЗ.
О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове РЕДПОСТ рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.
Столкновение произошло около одиннадцати часов утра напротив торгового центра, прозванного в народе «мавзолей». Участниками аварии стали легковые автомобили Toyota и ВАЗ 2110.
По словам очевидцев, «японец» выезжал с внутриквартальной дороги, а ВАЗ ехал по Широнинцев со стороны улицы Валентиновской.
После удара ВАЗ отбросило на тротуар, и автомобиль врезался в стену торговой точки по ремонту обуви, расположенной на остановке общественного транспорта. К счастью, людей там не было и никто не пострадал.
Водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ получили травмы в результате столкновения. Каретой скорой помощи их госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.
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