07.10.2021 13:57 Рита Парфенова

ДТП: ВАЗ столкнулся с Toyota и врезался в остановку на Салтовке (видео, фото)

В аварии пострадали водители и пассажирка автомобиля ВАЗ.



Патрульная полиция

О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове РЕДПОСТ рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.

Столкновение произошло около одиннадцати часов утра напротив торгового центра, прозванного в народе «мавзолей». Участниками аварии стали легковые автомобили Toyota и ВАЗ 2110.

По словам очевидцев, «японец» выезжал с внутриквартальной дороги, а ВАЗ ехал по Широнинцев со стороны улицы Валентиновской.

После удара ВАЗ отбросило на тротуар, и автомобиль врезался в стену торговой точки по ремонту обуви, расположенной на остановке общественного транспорта. К счастью, людей там не было и никто не пострадал.





Водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ получили травмы в результате столкновения. Каретой скорой помощи их госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.