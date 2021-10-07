    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм Туристический магнит Харькова: каким был и каким стал парк Горького (фото)
07.10.2021  13:42   Валерия Кононова

Туристический магнит Харькова: каким был и каким стал парк Горького (фото)

Харьков – это город развития и современности. Эта характеристика не смогла обойти даже те части города, которые связаны с природой – парки, скверы, сады.

Яркими примерами развития города даже в этой сфере являются сад Шевченко, Саржин яр и, конечно же, любимый всеми парк Горького, основанный в 1893-1895 годах.
 
Парк Горького в Харькове до Революции
 
Весной 2011 года парк Горького закрыли для масштабной реконструкции, которую реализовали в минимальные сроки.
 
Парк Горького в Харькове реконструкция
 
В августе 2012 парк снова открыли для посетителей в новом облике. В результате реконструкции парка, проведённой горсоветом, были заменены все аттракционы, установлено самое большое на Украине колесо обозрения диаметром 55 м, заменено дорожное покрытие аллей, построен спорткомплекс с футбольными, баскетбольными полями, прорежены старые и высажены новые деревья, разбиты цветники и клумбы, проложены новые аллеи, парк обнесен ограждением.
 
Парк Горького колесо обозрения
 
В 2013 году парк Горького получил международную премию «Golden Pony Awards-2013»за современную концепцию и тематическое оформление парка.
 
Парк Горького в Харькове получил Golden Pony Awards-2013
 
Сейчас парк развивается и ежегодно радует своих харьковчан, гостей со всей Украины и иностранных туристов новыми развлечениями и красотами. За последнее время в парке появилось более 1000 новых растений и деревьев, многие из которых были высажены благодаря акции «Посади дерево». И на достигнутом городские власти не планируют останавливаться.
 
Парк Горького в Харькове
 
«Мы хотим установить новые аттракционы. Кроме того, здесь будет обустроена новая фото-зона, посетители которой смогут «побывать» в разных странах мира и столицах. Кроме того, по просьбе харьковчан планируем сделать новые футбольные поля, которые очень востребованы» - говорит руководитель города Игорь Терехов. 
 
Вспоминая фото-зону в парке, посвященную живым цветам, остается лишь с нетерпением ждать новые фото-зоны с тематикой различных стран мира, ведь цветочная фото-зона вызвала настоящий фурор у посетителей парка. 
 
Фото-зона в парке Горького
 
И даже если забыть о масштабных достопримечательностях, которыми являются перечисленные выше, Харьков сделал огромный шаг в сторону развития досуга детей и молодежи города, ведь за год было открыто множество парков, детских и спортивных площадок, на которых позаботились не только о комфорте юного поколения, но и старших, зачастую наблюдающих за безопасностью детей или внуков. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские Урбан-парки и Саржин Яр вошли в 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине.
 
Тэги:  парк горького, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Культура и Туризм В Харькове пройдет фестиваль "Октоберфест": программа праздника 25.09 Общество Выходные в парке Горького: программа 11.09 Спорт В Харькове проходит большой спортивный фестиваль (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 