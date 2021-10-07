07.10.2021 13:42 Валерия Кононова

Туристический магнит Харькова: каким был и каким стал парк Горького (фото)

Харьков – это город развития и современности. Эта характеристика не смогла обойти даже те части города, которые связаны с природой – парки, скверы, сады.

Яркими примерами развития города даже в этой сфере являются сад Шевченко, Саржин яр и, конечно же, любимый всеми парк Горького, основанный в 1893-1895 годах.

Весной 2011 года парк Горького закрыли для масштабной реконструкции, которую реализовали в минимальные сроки.

В августе 2012 парк снова открыли для посетителей в новом облике. В результате реконструкции парка, проведённой горсоветом, были заменены все аттракционы, установлено самое большое на Украине колесо обозрения диаметром 55 м, заменено дорожное покрытие аллей, построен спорткомплекс с футбольными, баскетбольными полями, прорежены старые и высажены новые деревья, разбиты цветники и клумбы, проложены новые аллеи, парк обнесен ограждением.

В 2013 году парк Горького получил международную премию «Golden Pony Awards-2013»за современную концепцию и тематическое оформление парка.

Сейчас парк развивается и ежегодно радует своих харьковчан, гостей со всей Украины и иностранных туристов новыми развлечениями и красотами. За последнее время в парке появилось более 1000 новых растений и деревьев, многие из которых были высажены благодаря акции «Посади дерево». И на достигнутом городские власти не планируют останавливаться.

«Мы хотим установить новые аттракционы. Кроме того, здесь будет обустроена новая фото-зона, посетители которой смогут «побывать» в разных странах мира и столицах. Кроме того, по просьбе харьковчан планируем сделать новые футбольные поля, которые очень востребованы» - говорит руководитель города Игорь Терехов.

Вспоминая фото-зону в парке, посвященную живым цветам, остается лишь с нетерпением ждать новые фото-зоны с тематикой различных стран мира, ведь цветочная фото-зона вызвала настоящий фурор у посетителей парка.

И даже если забыть о масштабных достопримечательностях, которыми являются перечисленные выше, Харьков сделал огромный шаг в сторону развития досуга детей и молодежи города, ведь за год было открыто множество парков, детских и спортивных площадок, на которых позаботились не только о комфорте юного поколения, но и старших, зачастую наблюдающих за безопасностью детей или внуков.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские Урбан-парки и Саржин Яр вошли в 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине.