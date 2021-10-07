Утром - деньги, вечером - товар: на Харьковщине мужчина «продавал» несуществующие дрова

07.10.2021 13:10 Виталий Хиневич

Гражданин продавал товар при условии полной оплаты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что «предприниматель» занимался реализацией дров через социальные сети. Чтобы у клиента не возникало сомнений, злоумышленник лично приезжал к заказчику для факта материальной сделки, обязуясь в короткие сроки доставить товар. Однако, заказы так и не поступали к гражданам. Данным способом были обмануты не менее 3 человек, нанеся им убытки в 18 тысяч гривен общей суммой.

Кроме этого, следствие установило, что продавец незаконно проник в местное заведение общепита, украв алкогольные напитки и деньги. Сумма убытка составила порядка 2 тысяч гривен.

22-летнему злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 190 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.