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07.10.2021  13:10   Виталий Хиневич

Утром - деньги, вечером - товар: на Харьковщине мужчина «продавал» несуществующие дрова

Гражданин продавал товар при условии полной оплаты.

На Харьковщине мужчина продавал несуществующие дрова
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что «предприниматель» занимался  реализацией дров через социальные сети. Чтобы у клиента не возникало сомнений, злоумышленник лично приезжал к заказчику для факта материальной сделки, обязуясь в короткие сроки доставить товар. Однако, заказы так и не поступали к гражданам. Данным способом были обмануты не менее 3 человек, нанеся им убытки в 18 тысяч гривен общей суммой. 
 
Кроме этого, следствие установило, что продавец незаконно проник в местное заведение общепита, украв алкогольные напитки и деньги. Сумма убытка составила порядка 2 тысяч гривен. 
 
22-летнему злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 190 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, интернет-продавцы обманули харьковских селян на миллион. Харьковские правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы мошенников.

 

Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  преступление, харьков, дрова
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