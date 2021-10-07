07.10.2021 12:50 Евгений Клочко

Где в Харькове можно сделать гемодиализ

Новый диализный центр «Фрезениус Медикал Кер Украина» начал работу в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , теперь люди с хронической болезнью почек V стадии, то есть люди, у которых не работают почки, могут получать жизненно необходимую процедуру гемодиализа по самым высоким мировым стандартам бесплатно.

В медцентре планируется оборудовать 30 сверхсовременных аппаратов для гемодиализа FRESENIUS 5008S, систему водоочистки и оборудования для автоматического смешивания растворов. Это значит, что как минимум 165 пациентов с хронической болезнью почек смогут регулярно проходить жизненно необходимую процедуру гемодиализа.

В диализном центре есть собственная система водоочистки и создание концентратов, которые необходимы для проведения качественного диализа. Качество диализа каждого пациента контролируется как медицинскими работниками центра, так и специальной программой «EuClid», которая собирает и анализирует данные пациентов.

Все услуги для граждан Украины доступны в рамках Программы медицинских гарантий.

Как получить гемодиализ в Харькове бесплатно

позвонить в медицинский центр «Фрезениус Медикал Кер Украина» или взять направление у врача-нефролога с установленным диагнозом N18.4, N18.5, N18.9, N19.

прийти в медицинский центр «Фрезениус Медикал Кер Украина» на ул. Клочковской, 101Д.

начать получать качественную заместительную почечную терапию.

Справка. Хроническая болезнь почек - это состояние, при котором почки не в состоянии выполнять свои функции в достаточном объеме и выводить избыток жидкости из организма. Эта болезнь способна прогрессировать и привести полную потерю функции почек (в терминальной стадии). Как следствие, человеку пожизненно необходима почечная заместительная терапия - диализ или трансплантация почки.

Гемодиализ - это очищение крови от токсинов, вредных веществ и лишней жидкости из организма через специальный аппарат и диализный фильтр. Гемодиализ необходимо проводить 3 раза в неделю по 4 часа пожизненно.