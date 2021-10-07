07.10.2021 12:31 Рита Парфенова

ДТП: в спальном районе Харькова сбили пешехода (фото)

Dacia Logan сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вечером 7 октября на пешеходном переходе по проспекту Тракторостроителей в Харькове пострадал мужчина, сообщает РЕДПОСТ по информации пресс-службы Патрульной полиции.



Авария произошла около половины десятого вечера на Салтовке. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, соединяющему 606-й и 607-й микрорайоны, когда попал под колеса автомобиля Dacia Logan.





В результате пешеход получил травмы. Прибывшие на место аварии медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в больницу.



Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.