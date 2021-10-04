04.10.2021 10:44 Рита Парфенова

ДТП: в Харькове на перекрестке столкнулись два ВАЗа (фото)

Гордость советского автопрома превратилась в металлолом.

Утром на перекрестке ХТЗ столкнулись две легковушки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Авария произошла по улице Луи Пастера, 1, недалеко от пересечения с улицей Северина Потоцкого.



Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101.



В автомобильной аварии есть пострадавшие – водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи. Обе машины получили значительные механические повреждения.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Дудинской в Харькове, которое произошло вечером 2 октября. 29-летнего мужчину на электросамокате сбил маршрутный автобус.

Источник: Патрульная полиция

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