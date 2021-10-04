04.10.2021 11:00 Виталий Хиневич

Госпитализировали с ожогами: в Харькове горел жилой дом

В Основянском районе произошло возгорание двухэтажного дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 4 октября около 00:32 спасателям поступило сообщение о возгорании частного домовладения по переулку Балаклейскому, 15. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия, огонь распространился на втором этаже здания и на кровельных перекрытиях. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На ликвидацию стихии понадобилось около 4 часов.

В результате открытого источника огня, 49-летний собственник дома получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб , упав на включенную электроплитку.