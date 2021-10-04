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04.10.2021  11:00   Виталий Хиневич

Госпитализировали с ожогами: в Харькове горел жилой дом

В Основянском районе произошло возгорание двухэтажного дома.

В Харькове горел жилой дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 4 октября около 00:32 спасателям поступило сообщение о возгорании частного домовладения по переулку Балаклейскому, 15. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия, огонь распространился на втором этаже здания и на кровельных перекрытиях. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На ликвидацию стихии понадобилось около 4 часов. 
 
В результате открытого источника огня, 49-летний собственник дома получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение. 
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар, ожоги
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