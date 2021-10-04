04.10.2021 11:24 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 4 октября

В воскресенье, 3 октября, коронавирусную болезнь подтвердили у 356 харьковчан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 592 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 358 человек.



Всего с начала эпидемии и по состоянию на утро 4 октября в Харьковской области лабораторно подтверждено 169 512 случаев коронавирусной болезни.



Из них:

4 000 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);

150 513 человек выздоровели (за сутки выздоровел 1 человек);

14 999 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 585 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

430 – жители Харьковского района (в том числе 358 харьковчан);

67 – Богодуховского;

53 – Чугуевского;

26 – Красноградского;

19 – Купянского;

17 – Лозовского;

6 – Изюмского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 октября.