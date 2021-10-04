Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 4 октября

В воскресенье, 3 октября, коронавирусную болезнь подтвердили у 356 харьковчан.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 592 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 358 человек.
Всего с начала эпидемии и по состоянию на утро 4 октября в Харьковской области лабораторно подтверждено 169 512 случаев коронавирусной болезни.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 октября.
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Благоприятный день для начала чего-то нового – сегодня многие просто фонтанируют идеями. Звезды советуют сначала все продумать – для презентаций не лучшее время.
Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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