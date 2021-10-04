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04.10.2021  11:24   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 4 октября

В воскресенье, 3 октября, коронавирусную болезнь подтвердили у 356 харьковчан.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 592 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 358 человек.

Всего с начала эпидемии и по состоянию на утро 4 октября в Харьковской области лабораторно подтверждено 169 512 случаев коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 000 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 150 513 человек выздоровели (за сутки выздоровел 1 человек);
  • 14 999 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 585 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 430 – жители Харьковского района (в том числе 358 харьковчан);
  • 67 – Богодуховского;
  • 53 – Чугуевского;
  • 26 – Красноградского;
  • 19 – Купянского;
  • 17 – Лозовского;
  • 6 – Изюмского.

Коронавирус в Харькове: статистика на 4 октября 2021 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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